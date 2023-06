Petro niega ser el dueño de dinero extraviado en casa de su exjefa de gabinete

BOGOTÁ – El presidente colombiano, Gustavo Petro, desmintió ser el propietario de unos 750 mil dólares supuestamente robados en la casa de su exjefa de gabinete Laura Sarabia, como publicó la revista Semana en base a un testigo no identificado.

“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, escribió en mandatario este jueves en su cuenta Twitter

Según la versión publicada este miércoles por la revista, el dinero hurtado en casa de Sarabia, que dio pie a un escándalo en el Gobierno, «era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos (unos 718.000 dólares)».

“La plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos (…) Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, habría afirmado la fuente.

La fuente, cuya identidad no se revela alegando razones de seguridad, habría conversado con el coronel Óscar Dávila, quien fue el jefe de Inteligencia de la Casa de Nariño, y habría estado implicado en el escándalo de las escuchas ilegales a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

El mandatario reiteró que “sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y he brindado las garantías para que estas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo”.

Según la fuente, se desató una operación ilegal que incluyó interceptaciones telefónicas no autorizadas con el fin de recuperar los $3.000 millones a como diera lugar y que derivó en un escándalo con la destitución de Sarabia y del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, señalado de filtrar a la prensa el posible abuso de poder en el caso.

De su lado, Sarabia afirmó que “jamás en mi vida he recibido, en ninguna calidad ni por ninguna persona, tal cantidad de dinero” y señaló que las afirmaciones “más allá de dañar mi nombre, tienen como propósito atacar la honorabilidad del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego y la confianza en el gobierno nacional”.

Relacionado con el caso, el exembajador Benedetti envió un audio a Sarabia también divulgado por Semana, en el que amenaza con revelar secretos sobre el financiamiento de la campaña presidencial, molesto por no haber sido recibido por Petro en su despacho.

«Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…) yo hice 100 reuniones (…) 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares), es más, si no es por mí no ganan (las elecciones)», afirma Benedetti en uno de los audios y en otro advierte “ lo que te voy a decir no es una amenaza (…) ahí nos caemos todos».

