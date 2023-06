Calcio: tre città venezuelane ospiteranno campus del Real Madrid

CARACAS. – La Fundación Real Madrid torna in Venezuela per organizzare tre campus. Le città scelte per ospitare le cosiddette “clínicas” dei “Merengues” saranno Lechería (per la prima volta), San Joaquín e Caracas.

Il primo appuntamento per l’evento della “Fundación Real Madrid” sarà nella scuola San Agustín del rione capitalino “El Paraiso”, in programma tra il 13 e 15 luglio. In questa sede, gli aspiranti calciatori che parteciperanno alla “clínica” saranno 400.

La seconda tappa sará nel “Centro de Desarrollo Deportivo de Empresas Polar” nella localitá di San Joaquín, nello stato Carabobo. In questa sede, saranno 300 i partecipanti che riceveranno le “lezioni di calcio” tra il 20 e 22 luglio.

L’ultima tappa avrá come scenario il “Parque Ciudad Vinotinto” della localitá di Lecherías; anche nell’oriente del paese i fortunati che avranno la possibilitá di vestirsi di “blancos” saranno 300. A Lecherías l’evento é in programma tra il 28 e 30 luglio.

Stando a quanto riferito nel comunicato stampa, l’evento é destinato a giovani calciatori con un’etá compresa tra i 7 ed i 15 anni. Saranno tre giornate non stop di lezioni di calcio sotto la guida esperta di 4 allenatori della “cantera” del Real Madrid.

I ragazzi che vogliono aderire a questa iniziativa possono farlo tramite il sito goliiive.com, la formalizzazione dell’iscrizione sará tutta online ed il “primo giorno di scuola” i partecipanti riceveranno il kit per partecipare alle “clínicas”.

Nel comunicato stampa, Ricardo Negrin, incaricato del progetto spiega che “sará garantita la sicurezza, ambulanze, snack, idratazione e tutto il necesario per un evento al top”.

La prima edizione, quella del 2022, ha ricevuto 98 punti su 100. La meta degli organizzatori é alzare l’asticella dell’evento.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)