Nuovi attacchi russi in tutta l’Ucraina

MADRID. – Tre civili sono stati uccisi e sette sono rimasti feriti negli attacchi russi in tutta l’Ucraina nelle ultime 24 ore, secondo le autorità ucraine. La Russia – si legge su The Kyiv Independent, giornale online ucraino – ha preso di mira nove regioni: Donetsk, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Luhansk.

Nella regione orientale di Donetsk in Ucraina, gli attacchi russi hanno ucciso un civile a Pereizne e ne hanno feriti altri tre in altri insediamenti regionali, ha riferito il governatore Pavlo Kyrylenko. L’esercito russo ha colpito 17 insediamenti nella regione di Zaporizhia con varie armi, uccidendo una donna di 58 anni nel villaggio di Preobrazhenka, hanno scritto le autorità regionali su Facebook.

Gli attacchi hanno danneggiato 23 edifici civili, secondo il rapporto. Un altro civile è stato ucciso nel villaggio di Yanzhulivka nel distretto di Novhorod-Siverskyi dell’oblast di Chernihiv, secondo il comando operativo settentrionale dell’Ucraina.

I missili russi

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i missili russi utilizzati nell’attacco a Kryvyi Rih di due giorni fa, che ha ucciso 12 persone e ferito 40 persone, contenevano componenti di fabbricazione straniera. Secondo Zelensky, un solo missile aveva oltre 50 di questi componenti.

“Sfortunatamente la Russia è ancora in grado di ricevere componenti per la produzione di missili creati da società di diversi paesi “, ha affermato Zelensky. “Questi componenti vengono poi consegnati in Russia in vari modi”. Secondo l’ufficio del presidente – come si legge su The Kyiv Independent, giornale online ucraino – i rappresentanti ucraini hanno recentemente incontrato i diplomatici dei paesi in cui sono stati prodotti questi componenti.

Kiev ha un elenco di società straniere che forniscono alla Russia parti di armi utilizzate negli attacchi contro i civili. Zelensky ha chiesto di imporre restrizioni contro queste società “a livello globale” e di rafforzare “il controllo delle esportazioni sui componenti”.

Ieri la Russia ha lanciato sei missili contro un’area residenziale di Kryvyi Rih, danneggiando un edificio residenziale di cinque piani, una società di trasporti, un magazzino e altre strutture civili. L’attacco missilistico ha colpito anche oltre 70 edifici residenziali, tre scuole, altri due istituti scolastici e un dormitorio.

