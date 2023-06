Calcio venezuelano: l’aeroplanino Richard Blanco atterra ad Acarigua, giocherà con il Portuguesa

CARACAS – Via social il Portuguesa ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Richard Blanco (40 anni). “El avioncito” fino a pochi giorni fa era un giocatore dei Mineros de Guayana, formazione che naviga in problemi extrasportivi.

Questa é l’ottava maglia di Richard Blanco nella Liga Futve, in passato ha difeso il Deportivo Italchacao, Carabobo, Estrella Roja, Deportivo Italia (poi diventato Deportivo Petare), Mineros (in tre cicli), Zamora e Academia Puerto Cabello. Ha avuto due esperienze all’estero: una in Italia con il San Marino e l’altra con i cileni dell’O’Higgins.

In questa stagione 2023 ha disputato 933 minuti distribuiti in 11 gare (10 da titolare) con i neroazzurri durante i quali ha messo a segno 6 reti (é al secondo posto della classifica dei goleador a pari merito di Saul Guarirapa e Frankling Gonzalez) e ricevuto tre cartellini gialli.

Stando alle statistiche della Liga Futve, nella classifica storica dei goleador Richard Blanco é al terzo posto con 191 reti, alle spalle di due pezzi da novanta come Juan Arango con 271 e l’italo-venezuelano Rafael Castellín con 205.

In questa finestra di mercato il Portuguesa non solo ha portato a casa il bomber Richard Blanco, ma anche il centrocampista Johan Moreno, i difensori Manuel Granados e Darvis Rodríguez, e l’attaccante Antonio Romero.

Dal canto suo, la capolista Academia Puerto Cabello ha annunciato l’arrivo del difensore Eduardo Fereira. L’ex Caracas nei primi sei mesi di questo 2023 ha giocato con il Club Atlético Piad nella serie A portoghese. Nel Puerto Cabello ritroverá il mister Noel Sanvicente e il compagno di reparto Carlos Rivero. Per questa seconda fetta di stagione, i “Guerreros del Fortín” si sono rinforzati con l’arrivo dell’attaccante Yangel Montero.

Tra le altre notizie di mercato troviamo che Cesar Urpin é stato lasciato in libertá dal Deportivo La Guaira.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)