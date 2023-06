“Región de Murcia”, Vox minaccia con la ripetizione delle elezioni

MADRID – Non è stato replicato. L’accordo lampo raggiunto nella “Comunidad Valenciana” aveva illuso Vox che, rotto ormai il ghiaccio, forse riteneva che il cammino fosse tutto in discesa e che la sua presenza nei governi regionali un dato di fatto. Nulla di più sbagliato. A riportarlo bruscamente alla realtà è stato quanto accaduto nella “Región de Murcia”. Tra Partito Popolare e Vox, ora, c’è un fronte aperto.

Presidente dell’Assemblea regionale di Murcia è stata eletta la deputata del Partito Popolare, Visitación Martínez. Nel corso della sessione costituente del parlamento regionale è stato anche deciso di assegnare tre seggi ai popolari e gli altri due al Psoe. Vox, tenuto al margine, ha subito reagito denunciando un “veto”. E rimproverato il Partito Popolare di non avergli ceduto un seggio, come fatto nella “Comunidad Valenciana”.

José Angel Antelo, presidente di Vox-Murcia, ha commentato che “Genova ha deciso che a Murcia si vada a nuove elezioni”, minacciando di fatto di far mancare il sostegno dell’estrema destra ai popolari. Ha considerato che il veto al suo partito è frutto di una strategia della direzione generale del Partito Popolare e non del presidente del PP Murcia e candidato a presiedere la “Comunidad”, Fernando López Mira.

Alcuni analisti considerano che Murcia, dopo quanto accaduto nella “Comunidad Valenciana”, si sia trasformata in una sorta di esperimento, per vagliare le reazioni di Vox e calibrare le strategie a seguire nel resto del Paese.

José Angel Antelo ha escluso a priori l’appoggio ai popolari senza un ritorno in termini di partecipazione.

– Non daremo via voti – ha detto -. Sarebbe mancare di rispetto agli elettori. Quando c’è una mano tesa – ha aggiunto – qualcuno deve raccoglierla. Non lo hanno fatto, imponendo un blocco a Vox, alla terza forza politica del Paese.

Anche Santiago Abascal, leader di Vox, è intervenuto per commentare quanto accaduto a Murcia. Ha giudicato “un profondo errore” la decisione dei popolari e accusato ad Alberto Núñez Feijóo di “far saltare” gli accordi con Vox in chiave regionale e assicurato che non consegnerà “voti senza nulla a cambio”.

Dal canto suo, il Partito Popolare ha rispedito al mittente ogni accusa, spiegato che “ciò che Vox voleva era la presidenza dell’Assemblea”, rivendicato d’aver ottenuto quasi il 43 per cento dei voti e commentato che le due realtà (“Comunidad Valenciana” e “Región de Murcia”) sono molto diverse.

I popolari inoltre rivendicano di aver ottenuto più della somma dei voti di tutta la sinistra e che, quindi, l’astensione di Vox sarebbe una logica aspirazione. L’estrema destra non è dello stesso parere e ha giá minacciato con forzare la ripetizione delle elezioni.

Dopo la socialista Rosa Peñalver, Visitación Martínez è la seconda donna a presiedere il parlamento regionale.

Redacción Madrid