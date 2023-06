Dai fedeli a Feijóo agli “ayusistas”; le liste del Partito Popolare, un esercizio di equilibrio

Madrid – Un difficile e complesso esercizio di equilibri. Ma, alla fine, c’è riuscito. Tutti contenti. E se qualche malumore c’è, non pare sia emerso pubblicamente. Alberto Nuñez Feijó, nel formare le liste elettorali del Partito Popolare, ha attinto un po’ dappertutto: ci sono i suoi fedeli scudieri, ci sono i candidati cari ai “baroni” regionali, ci sono gli aspiranti assai vicini a Isabel Díaz Ayuso e non mancano i “veterani”, reduci dei governi di José María Aznar e Mariano Rajoy. Non ci saranno nomi eclatanti ma, affermano a Genova 13, è stata assicurata una formazione compatta per affrontare una campagna elettorale in cui il presidente del partito si gioca il suo futuro politico.

I nomi di maggior rilievo sono senz’altro quelli di Cuca Gamarra, Elías Bendodo, e Borja Sémper, in questi giorni assai attivi accanto al loro leader. Fonti dei popolari insistono nell’affermare che in questa occasione “quote e veti” sono i grandi assenti. Nella scelta dei candidati privilegiate esperienza nella gestione, capacità organizzativa e professionalità.

Da un primo analisi, emerge immediatamente la presenza di esponenti dello “zoccolo duro”, delle persone di maggiore fiducia di Feijóo. Cioé di coloro che hanno accompagnato il presidente dei popolari dai primi anni al timone della Xunta di Galicia. Ad esempio, Marta Varela, Mar Sánchez o Luis de la Matta. Ma anche gli “exconselleiros” Francisco Conde e Rosa Quintana; i parlamentari regionali Pedro Puy, Adrián Pardo e Alvaro Pérez, quest’ultimo direttore generale del Gabinetto della Presidenza.

La numero due della lista per Madrid è Marta Rivera de la Cruz, del circolo ristretto di Díaz Ayuso. Presenti anche l’ex presidente dell’Assemblea di Madrid, Eugenia Carballedo e l’ex portavoce dei popolari alla Camera, Pedro Muñoz Abrines.

Rappresentate naturalmente anche le correnti degli ex presidenti José María Aznar e Mariano Rajoy. Ed infatti, nella lista redatta da Núñez Feijóo e i suoi assessori vi sono Carlos Aragonés, Elvira Rodríguez, Gabriel Elorriaga e Pablo Vázquez. Chiude la lista il sindaco di Madrid, José Luis Martínez Almeida, una candidatura senza stridency.

Redazione Madrid