Un fine settimana a Madrid con la poesia di Gastone Cappelloni

MADRID. Nei giorni scorsi il poeta marchigiano Gastone Cappelloni ha presentato, per la prima volta in Spagna, la sua silloge poetica “Imagen de mujer”, pubblicata dalla Editorial colombiana Papel y Lápiz in Colombia. L’evento è stato pieno e ricco di emozioni.

Si è svolto presso i saloni della Camera di Commercio italiana nell’ambito di Passione Italia, festa annuale dedicata alla promozione dell’Italianità in Spagna. L’evento è stato organizzato dalle Associazioni AMIS (Associazione Marchigiani in Spagna), LATIUM, ASERES e Italoargentinos en España, supportate dal Comites e dalla Camera di Commercio italiana in Spagna.

Il poeta è stato intervistato dalle scrittrici Elisabetta Bagli e Nadia Buonomo in un clima di vera intensità lirica che ha dato modo ai presenti di godere del racconto di vita del poeta. Cappelloni, Ambasciatore culturale per le Marche in Argentina, ci ha raccontato il motivo per il quale è iniziata questa relazione d’amore per la terra dei “gauchos”. Grazie a una promessa fatta al padre di andare a trovare suo zio, a Mar del Plata e dintorni Cappelloni ormai è divenuto una vera e propria celebrità.

Alla fine dell’evento vi è stato un brindisi offerto da Lorusso Gourmet, Vinos argentinos e da NaturaSì.

Il giorno successivo presso lo stand di Casa Italia voluto dal Comites, sempre nell’Ambito di Passione Italia, Gastone Cappelloni, con un’introduzione della poetessa Elisabetta Bagli, è stato intervistato da Antonio Romani, Presidente de La Voce degli italiani all’estero, riscuotendo grande successo. All’evento erano presenti Andrea Lazzari, Presidente del Comites e alcuni consiglieri facente parte della stessa istituzione italiana.

Una due giorni intensa che ci ha fatto apprezzare non solo l’opera ma anche la meravigliosa personalità di Gastone Cappelloni, il poeta dei due mondi.