Cinema: addio a Francesco Nuti, ‘surrealista’ toscano

ROMA. – Negli ultimi due decenni del Novecento è stato – forse al pari di Benigni – il volto della comicità e della creatività toscana sul grande schermo. Francesco Nuti è scomparso oggi all’età di 68 anni nella casa di cura romana Villa Verde, dove era ricoverato da qualche anno.

Nel dare la notizia della morte, la figlia Ginevra e i familiari ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde. Insomma, la sua ‘seconda vita’.

Per l’attore e regista – nato a Prato nel 1955 – agli anni del successo subentrano infatti quelli duri della depressione e del coma, dovuto a un incidente domestico avvenuto il 3 settembre del 2006, proprio alla vigilia del suo ritorno sui set. Un episodio che lo segna per il resto della vita.

“Siamo stati inseparabili, abbiamo abitato nella stessa casa, scrivevamo giorno e notte”: così Giovanni Veronesi, in un’intervista al Corriere della Sera del 2017, rimpiangeva il loro sodalizio umano e artistico, per poi ricordare il loro allontanamento nel periodo oscuro della depressione: “Poi, quando ha avuto l’incidente, ci siamo ritrovati. Ora è in clinica a Roma, vado quasi tutti i giorni. Ho paura solo del momento in cui non ci sarà più. Solo a dirlo, ora, sento il cuore che pompa più forte”.

Quel momento, purtroppo, è arrivato. “Attraverso una marcata cadenza dialettale e dando vita personaggi che giocano sul tentativo di riappropriarsi del ruolo dominante all’interno della coppia, ha interpretato e successivamente anche diretto commedie brillanti dai toni vagamente surreali” è il ritratto che ne fa Federica Pescatori sull’Enciclopedia del Cinema Treccani.

Come attore ha vinto due volte il David di Donatello, nel 1983 per “Io, Chiara e lo Scuro” di Maurizio Ponzi, per il quale gli è stato conferito anche il Nastro d’argento, e nel 1985 per “Casablanca Casablanca”, da lui anche diretto.

Un artista che ha lasciato il segno

Esibendosi da studente come attore dilettante in testi da lui stesso scritti, viene notato da Alessandro Benvenuti e Athina Cenci che lo vogliono nel gruppo “I Giancattivi”: Benvenuti lo dirige per la prima volta nel cinema in “Ad ovest di Paperino” (1981). Abbandona il trio avviando la collaborazione con Maurizio Ponzi, sotto la cui regia recita in tre film in cui emerge la sua originale comicità: “Madonna che silenzio c’è stasera” (1982), “Io, Chiara e lo Scuro” con Giuliana De Sio e “Son contento” (1983).

Fa il suo esordio alla regia con “Casablanca Casablanca”, poi prosegue con “Io, Chiara e lo Scuro”. Il rapporto uomo-donna resta sempre al centro della sua attenzione anche nelle successive pellicole: da “Tutta colpa del Paradiso” (1985) a “Stregati” (1986), da “Caruso Pascoski (di padre polacco)” (1988) a “Willy Signori e vengo da lontano” (1989), fino a “Donne con le gonne” (1991).

Meno ispirate le ultime pellicole (“OcchioPinocchio” del 1994, “Il signor Quindicipalle” del 1998, “Io amo Andrea” del 2000 e “Caruso, zero in condotta” dell’anno successivo). Ma ormai Nuti ha lasciato il segno: “Personalmente – sono parole di Leonardo Pieraccioni – ho amato tutti i film di Nuti e volevo riconoscere a Francesco una straordinaria poetica che noi, venuti dopo, abbiamo anche avuto, ma non al livello dei suoi film, che erano sempre acquerelli perfetti”.

Oltre al cinema, l’altro grande amore di Nuti è stata la musica: da ricordare non solo il tormentone “Puppe a pera” di inizio anni ottanta, ma anche la bellissima e poetica “Sarà per te”, canzone con la quale partecipa al Festival di Sanremo del 1988. “Non ho mai vissuto per il successo. Sono un artista. Amo comunicare con il pubblico, emozionare. Il resto non conta”. Parole di un artista vero.

(Redazione/9colonne)