A luglio l’inaugurazione della “Galería de Colecciones Reales”, il nuovo museo di Madrid

MADRID – La “Galería de Colecciones Reales” doveva inaugurarsi nel 2015, una volta concluso l’edificio sede la cui costruzione iniziò nel 2006 durante il governo di José María Aznar. Eppure, non è stato così. Ritardi dovuti a svariate circostanze non lo hanno permesso. E così, dopo 8 anni, cinque presidenti del “Patrimonio Nacional” e quattro governi sembrava finalmente che la lunga attesa volgesse a termine: la data in cui la coppia reale, Felipe VI e Letizia, avrebbe inaugurato il museo era stata fissata per il 28 giugno. Nessuno, al momento di decidere quella data, poteva immaginare che il presidente del Governo, Pedro Sánchez, dopo il risultato delle elezioni comunali e regionali, avrebbe sciolto le Camere e indetto elezioni anticipate fissandole per il 23 luglio. E così, il ministro della Presidenza, Félix Bolaños, ha annunciato un ulteriore posticipo della data d’inaugurazione portandola questa volta al 25 luglio. La legge non permette la realizzazione di inaugurazioni quando sono state già convocate elezioni generali onde evitare qualunque interferenza con la campagna elettorale. Ora tutti i responsabili del “Patrimonio Nacional”, nonostante il museo sarà aperto al pubblico già dal prossimo 29 giugno, incrociano le dita nella speranza che non ci siano altri rinvii.

La “Galerìa de Colecciones Reales” ospiterà circa 650 opere d’arte delle oltre 170mila proprietà del “Patrimonio Nacional”.

– Il nostro organismo – ha precisato Ana de la Cueva, presidente di “Patrimonio Nacional” – dipende dal “Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática” ed è responsabile della custodia e la conservazione delle opere d’arte provenienti dal lascito della corona spagnola. A differenza di quanto accade con la monarchia inglese – ha tenuto a precisare -, nel nostro Paese la “Casa Reale” non ha beni. Le opere d’arte collezionate durante gli anni dalla “Corona” sono proprietà dello Stato.

Ha anche sottolineato, durante l’incontro con la stampa straniera, che in totale il “Patrimonio Nacional” conserva oltre 170mila opere d’arte, tra dipinti, sculture, tappeti, carrozze, strumenti musicali ed altri oggetti appartenenti alle varie dinastie che hanno governato la penisola iberica.

I giornalisti del “Círculo de Corresponsales Extranjeros”, accompagnati dalla direttrice del museo, Letizia Ruiz, hanno potuto ammirare in anteprima gli spazi espositivi dove, in alcuni casi, ancora si lavora nella collocazione delle opere.

La “Galería de Colecciones Reales” occupa solo tre piani degli otto che costituiscono l’immensa costruzione tra la “Plaza de la Armería” del “Palacio Real” e la “Catedral de la Almudena”: circa 40mila metri quadrati di calcestruzzo, granito, legno e cristalli. Progettato dagli architetti Emilio Tuñón, che ha spiegato ai presenti le caratteristiche dell’opera, e da Luis M. Mansilla, deceduto nel 2012, l’edificio si sviluppa dall’alto verso il basso. Il primo dei piani che ospita il museo è dedicato alla dinastia degli Asburgo che regnò in Spagna tra il 1.500 e il 1.600; il secondo, a quella dei Borboni; il terzo sarà dedicato alle mostre temporanee.

Tra le opere esposte, gli amanti dell’arte potranno ammirare, protetto da un immenso cristallo, ciò che resta della “Puerta de la Sagra”, una delle porte di Madrid costruita all’origine della città e che dava accesso alla muraglia musulmana.

La Direttrice della “Galeria de Colecciones Reales”, Letizia Ruiz, ha commentato ai corrispondenti stranieri che le preziose “opere esposte, erano conservate non soprattutto nel “Palacio Real” ma anche nell’Escorial, nell’Aranjuez, nel “Convento de las Descalzas Reales”; sono tutte opere collezionate dall’epoca dei Re Cattolici fino a quella di Alfonso XII. Caravaggio, Bernini, Goya, Velázquez, la prima edizione del “Don Quijote”, collezioni di armature e di selle, carrozze, tappeti finemente bordati ed altri oggetti ci portano con l’immaginazione ad un capitolo della storia della penisola iberica.

