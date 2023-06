Berlusconi: la notizia della scomparsa domina la stampa internazionale

ROMA. – Ampio spazio su tutta la stampa internazionale alla scomparsa di Silvio Berlusconi. “Oltre a detenere in più occasioni il titolo di uomo più ricco d’Italia – scrive Le Monde – Berlusconi è stato il presidente del Consiglio che è rimasto al potere più a lungo dalla nascita della Repubblica italiana: 3.340 giorni esatti.

Ma, nonostante la sua longevità, il suo innegabile senso tattico, le sue doti di comunicatore, è indubbio che la sua azione di governo resti segnata da una serie di scandali privati e finanziari e da una relativa impotenza – frutto del suo temperamento disinvolto e gaudente, dei suoi conflitti di interessi e accordi presi con forze politiche con ideologie talvolta contrastanti, mentre la sua amicizia dimostrativa con Vladimir Putin, mai smentita nonostante l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, getta un’ombra sulla sua immagine di atlantista e conservatore moderato”.

“Silvio Berlusconi, lo showman che ha ribaltato la politica italiana, è morto a 86 anni”, titola invece il Nyt, sottolineando che il Cavaliere “Ha introdotto il sesso e il glamour nella TV italiana, e poi ha portato la stessa formula in politica, dominando il paese e la sua cultura per più di 20 anni”.

Times: “Scandaloso primo ministro italiano”

Bild punta i riflettori sulla “sua” Forza Italia, “che aveva reso il primo partito nelle elezioni parlamentari del 1994”, ma che “ha continuato a ridursi” anche per il fatto che “Berlusconi non ammetteva quasi eredi politici e Forza Italia è sempre stata associata al suo nome. Del resto è tornata al governo – aggiunge Bild – come un ‘partito minore’ nello schieramento di Giorgia Meloni nell’autunno 2022”.

Spazio alla morte di Berlusconi anche sui media russi. La Ria Novosti rilancia la notizia a tutta pagina così come la Tass. Impietoso il titolo che campeggia sul sito del Times: “Silvio Berlusconi, scandaloso primo ministro italiano, muore all’età di 86 anni. Il magnate degli affari è stato eletto primo ministro tre volte e ritenuto colpevole di una sconcertante serie di crimini”.

(Redazione/9colonne)