Trump asegura que seguirá en la carrera a la Casa Blanca aunque sea condenado

MIAMI – El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que se mantendrá hasta el final en la carrera electoral a la Casa Blanca aunque sea condenado en alguna de las acusaciones a las que se enfrenta en los tribunales.

“Yo de aquí no me voy. Si me hubiera ido lo habría hecho antes de presentarme al principio, en 2016. Ahí sí que fue difícil. En teoría, era imposible”, declaró Trump al portal de noticias Politico.

Un gran jurado federal en Miami presentó la semana pasada una acusación de 37 cargos contra Trump, bajo el argumento de que puso en peligro la “seguridad nacional” de Estados Unidos al quedarse, después de abandonar la Casa Blanca en 2021, con documentos confidenciales en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

Algunos de estos documentos incluían información militar y contenían detalles del arsenal nuclear de EEUU, así como informes de inteligencia de la Casa Blanca.

El magnate, quien aspira a un segundo mandato el año próximo, enfrenta cargos como “retención ilegal de información de seguridad nacional”, “falso testimonio” y “obstrucción a la justicia”, según el acta de acusación dictada por un gran jurado en Miami.

Aunque Trump sea condenado y llevado a prisión, podría seguir en la contienda por la presidencia de EEUU, pues legalmente no estaría imposibilitado de hacerlo

El exmandatario negó toda posibilidad de concederse a sí mismo un perdón presidencial si gana los comicios de 2024, al descartar que pueda ser condenado por algo de lo que se proclama inocente. “No creo que tenga que hacerlo jamás, porque no he hecho nada malo”, acotó.

Trump ha calificado de “ridículas” las acusaciones en su contra y afirma ser víctima de una “cacería de brujas”, desatada por la administración del presidente Joe Biden, para sacarlo de la carrera presidencial.

“Es uno de los abusos de poder más tremendos que ha habido en nuestro país”, una “persecución feroz” y una “farsa de justicia”, señaló durante un evento público en el estado de Georgia este viernes,

“Han puesto en marcha una caza de brujas tas otra para intentar parar nuestro movimiento, frustrar la voluntad del pueblo estadounidense”, ha afirmado. “En realidad no vienen a por mí. Están yendo a por vosotros”, expresó.

Trump deberá comparecer este martes ante un tribunal de Miami y de ser condenado enfrenta penas de prisión hasta por 100 años.