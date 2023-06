Coppe internazionali: vittorie per Estudiantes e Monagas

CARACAS – Questa settimana é andata in scena la quinta giornata della Coppa Libertadores e Sudamericana, il Venezuela puó “esultare” grazie alle vittorie di Estudiantes de Mérida (1 – 0 contro il Fortaleza) e Monagas (1 – 0 Deportivo Pereira). Per entrambe le squadre é stata la prima volta che hanno portato a casa l’intera posta in palio in questo 2023 nelle coppe internazionali.

Nel caso della formazione accademica veniva dal pesante 1 – 5 interno contro il Palestino, risultato che ha provocato l’esonero di Alí Cañas, al suo posto é arrivato l’ex Vinotinto Franklin “Paky” Lucena. In questa, 5ª giornata i biancorossi hanno ospitato i brasiliani del Fortaleza battendoli per 1 – 0 con una rete di Ervin Zorrilla (62’). Anche Beiker Velásquez, portiere dell’Estudiantes, ha detto la sua parando un rigore alla squadra brasiliana: Silvio Romero ha tentato un “cucchiaio” ma il portiere venezuelano ha intuito tutto. Questo risultato non solo ha regalato i primi 3 punti, agli “académicos”, ma segna anche la prima sconfitta nella Coppa Sudamericana per il Fortaleza.

Nella cittá di Maturín, al Monagas é bastata una rete di Edangilver Vargas al 19esimo per inaugurare la casella delle vittorie nella Coppa Libertadores. In questo 2023, i “Guerreros del Guarapiche” hanno saputo sfruttare al meglio il fattore campo con un bilancio di: una vittoria e due pareggi (0 – 0 con il Boca Juniors e 1 – 1 con il Colo Colo).

L’ultima volta che due formazioni della Liga Futve avevano vinto in una stessa giornata di coppe internazionali risale al 2020, quando Estudiantes e Caracas superarono rispettivamente a Alianza Lima (3-2) e Deportivo Independiente Medellín (2-3).

Le altre formazioni venezuelane in gara in questa 5ª giornate di coppe sono state Academia Puerto Cabello che é stata battuta per 2 – 1 in casa del Tigre nella Sudamericana, mentre Metropolitanos é stato superato per 0 – 1 dal DIM nella Libertadores.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)