Migranti, Orbán contro l’accordo Ue: “Da Bruxelles abuso di potere”

ROMA. – “Bruxelles sta abusando del suo potere. Vogliono trasferire i migranti in Ungheria con la forza. Questo è inaccettabile! Vogliono trasformare l’Ungheria in un paese di immigrati con la forza”. Non le manda a dire il primo ministro ungherese Viktor Orban, che ieri ha votato contro l’accordo raggiunto dai ministri degli Interni dell’Unione europea, riuniti in Lussemburgo, sul nuovo Patto sulla migrazione.

Oltre a Budapest, voto contrario anche da parte del governo polacco. “L’accordo degli Stati membri sulle nuove norme in materia di migrazione è una buona notizia” sottolinea la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, aggiungendo che l’assemblea elettiva “accoglie con favore questa svolta ed è pronta ad avviare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo prima della fine del mandato. Possiamo trovare un modo per andare avanti”.

“L’Italia ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate nel corso del Consiglio. In primis, abbiamo scongiurato l’ipotesi che l’Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso venissero pagati per mantenere i migranti irregolari nei propri territori. L’Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell’Europa” rivendica il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Meloni torna in Tunisia

Soddisfatta anche la premier Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione di “Forum in Masseria” a Manduria: “Soddisfatta di essere riuscita a porre la questione. Quando noi non riusciamo a reggere i flussi migratori, in qualche modo il problema diventa di tutti”.

Domenica Meloni tornerà in Tunisia, dove è stata qualche giorno fa, ma stavolta insieme alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e al premier olandese Mark Rutte.

Soddisfazione, però, non condivisa dalle opposizioni: “La destra di Meloni, finora sempre contraria a cambiare l’accordo di Dublino, ha capitolato e, abbandonando Visegrad, ha dato l’ok alle modifiche. Il compromesso va migliorato e vigileremo: troppe ambiguità sui rimpatri in Paesi terzi, poca solidarietà tra gli Stati dell’Unione europea sui ricollocamenti” scrive su Twitter la vicepresidente della commissione Esteri della Camera, Lia Quartapelle (Pd).

