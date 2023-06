Sumar registra una coalizione che include Podemos a poche ore dal gong

MADRID — Via libera quasi sul gong. Al termine di una giornata ad alta tensione, il movimento progressista spagnolo Sumar ha annunciato di aver registrato ufficialmente una coalizione elettorale comprendente Podemos in vista delle politiche del 23 luglio. La formazione di Ione Belarra ha accettato di firmare un patto per presentare una candidatura unica insieme a un’altra decina di partiti, comunicando però il via libera all’accordo a sole poche ore dalla scadenza legale fissata per presentare coalizioni. E fino all’ultimo non ha nascosto evidenti reticenze ad accettare le condizioni proposte per sostenere il progetto della vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz.

In un comunicato, Sumar ha celebrato la registrazione della coalizione. “È l’accordo più ampio e plurale mai raggiunto tra forze progressiste e verdi nella storia democratica spagnola”, dice la nota, secondo cui il patto è “frutto dello sforzo e della generosità di forze politiche molto diverse tra loro” ma volenterose di appoggiare “un progetto che genera speranze, femminista e vincente”. Le priorità di Sumar, aggiunge il comunicato, sono “la giustizia sociale e climatica, con il mondo del lavoro all’interno”.

Le divergenze tra il nucleo politico più vicino a Díaz e quello di Podemos, tuttavia, non sembrano per il momento già del tutto superate. “La firma di Podemos nella coalizione è garantita, ma vogliamo un accordo equo”, diceva solo poche ore prima Belarra, nell’annunciare i risultati di una consultazione agli iscritti con cui la leadership della formazione ha ottenuto carta bianca per decidere il da farsi.

In particolare, la altresì ministra dei Diritti Sociali ha denunciato che dal lato di Sumar è stato chiesto a Podemos di rinunciare a candidare Irene Montero, ministra delle Pari Opportunità e figura di spicco della formazione. Richiesta che, secondo Belarra, costituisce “un’ingiustizia e un enorme errore politico”. E che invece è stata negata da altre parti coinvolte in questi complessi negoziati politici.

Rilasciando tali dichiarazioni, la leader di Podemos ha chiesto a Yolanda Díaz e agli altri membri di Sumar di non imporre “veti” nella formulazione delle liste elettorali. E proprio su questo aspetto potrebbero incentrarsi le discussioni nei prossimi giorni. Stando ai media iberici, la neonata coalizione ha tempo fino al 19 giugno per chiudere le candidature: non è escluso che possano viversi ulteriori momenti di tensione.

Secondo le prime indiscrezioni, l’attuale accordo non prevede infatti la presenza di Irene Montero in nessuna lista elettorale. Da parte di Podemos potrebbero non darsi per vinti su questo punto.

Oltre a questo partito, nella coalizione di Sumar sono inclusi Izquierda Unida, Catalunya En Comú, Más Madrid, Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Més per Menorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana e Iniciativa del pueblo andaluz.

Redazione Madrid