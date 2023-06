Festival internazionale del cinema italo-spagnolo di Palma de Mallorca Estimar

PALMA DE MALLORCA. – Dal 15 al 19 giugno, la città di Palma de Mallorca accoglierà l’ottava edizione del prestigioso Estimar – Festival di Palma de Mallorca. L’evento, organizzato da Gabriella Carlucci, ex parlamentare e imprenditrice cinematografica, è stato progettato per promuovere il cinema italiano nel mercato spagnolo e sudamericano e creare opportunità di coproduzione internazionale. L’anteprima si terrà il 15 giugno, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, con la partecipazione del regista Mimmo Calopresti e la presentazione e la proiezione del suo film, “Romanzo Radicale”.

Da anni, Gabriella Carlucci ha dedicato il suo impegno a promuovere l’Italia all’estero, attraverso una serie di festival che abbracciano turismo, arte, moda, cibo e altre eccellenze italiane. In questa occasione, il Festival di Palma de Mallorca ESTIMAR si concentrerà sulla promozione del cinema italiano in Spagna e in Sud America.

Il Festival del Cinema Italo-Spagnolo di Palma de Mallorca rappresenta una piattaforma unica per i professionisti del settore cinematografico italiano e spagnolo per incontrarsi, discutere e creare collegamenti che possano portare a coproduzioni internazionali. Durante l’evento, verrà dedicato uno spazio importante alle Film Commissions, con l’opportunità di presentare i territori italiani e i servizi dedicati all’industria cinematografica, al fine di promuovere ulteriormente le sinergie.

Il Festival del Cinema Italo-Spagnolo di Palma de Mallorca ESTIMAR è sponsorizzato da Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, Ambasciata d’Italia a Madrid, Palma Cultura, Enit – Agenzia Nazionale del Turismo e Consolato generale d’Italia Barcellona e presentato da Excellence International Aps, Illes Balears Film Festival, Don Bio e The Arena. Main sponsor dell’evento Trasmed.

Un’altra particolarità di quest’anno è la collaborazione tra il Festival di Palma de Mallorca, ESTIMAR, e il Festival di Marettimo, che si tiene nelle isole Egadi, in Sicilia, dal 14 al 19 luglio. Questa collaborazione mira a promuovere Marettimo e le Egadi in Spagna e viceversa, attraverso azioni congiunte che aumentino la visibilità e l’interesse verso entrambe le manifestazioni. All’interno del Festival ESTIMAR, è previsto anche il contest-online “Corti con uno sguardo al Futuro” dedicato ai giovani sceneggiatori.