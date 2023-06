Di nuovo Passione Italia, un inno all’italianità

MADRID. – È arrivato alla sua tredicesima edizione l’evento più importante della comunità italiana a Madrid: Passione Italia. Organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna in collaborazione con la nostra Ambasciata e la Scuola Italiana di Madrid, questo evento è diventato un vero inno all’italianità grazie alla promozione della gastronomia, dell’artigianato e della cultura “made in Italy”.

Oltre ad avere una ampia possibilità di conoscere i prodotti italiani arrivati dal Belpaese, si potranno anche degustare piatti tipici nell’ampia area di ristorazione. Potremo scegliere tra la focaccia e la porchetta di Apoza; i panzerotti e le pucce del Salento di Mena Apulian Food; gran varietà di pizze grazie alla UPIM (Università della Pizza Italiana nel Mondo) e vari piatti diversi preparati dalla Società Italiana di Beneficenza (SIB). I più golosi potranno degustare i dolci di Zuccaru e in particolare i cannoli ripieni siciliani e i gelati artigianali di Di Angelo Gelateria.

Anche quest’anno sarà presente uno stand del Com.It.Es (Comitato Italiani all’Estero) che farà da punto di riferimento di altre realtà associative italiane e in cui anche il nostro giornale avrà la possibilità di fare una presentazione in cui si parlerà del lungo passato e dei progetti futuri.

L’evento si svolgerà nel bellissimo cortile della Scuola Italiana dal 9 all’11 giugno. Tre giorni in cui i bambini avranno un’area dedicata esclusivamente a loro, con un intenso programma di laboratori, giochi e attività sempre all’insegna del “made in Italy”.

Gli adulti potranno godere di musica dal vivo con i musicisti: Columbus3, band diretta dal chitarrista Jonathan Colombo e composta dal bassista Alberto Menes e dal batterista Franco Bianco; Lidia Schillaci; Totò & Totò; Straviata Straviata duo composto dalla cantante Graziella Trovato e il pianista Cesar Martín accompagnato dal compositore Bas Kisjes, al contrabbasso e dal batterista MAO; la banda rock Dale Caña; il Coro Italiano in Spagna, creato dal suo direttore Francesco Ercolani nel 2019; la cantautrice argentina Chuli Wagen; la cantautrice bolognese Maria Mircea, alias Rea; la cantante Arianna; la banda rock Fuori di testa, composta da Tommaso Franco, cantante e chitarra acustica; Giovanni Simone (chitarra ritmica e solista); Giorgio Landi (basso elettrico) e Ángel Carrasco, Batteria ed il Dj Banano DJ.