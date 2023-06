La Jornada Política – Vox apura, PP frena

MADRID – Aún no lo ha hecho. Sin embargo, podría dar al traste con la estrategia del Partido Popular. Santiago Abascal, líder de Vox, tiene prisa. Y no lo esconde. Quiere constituir gobiernos autónomos. Y cuando antes.

Alberto Núñez Feijóo, en cambio, frena. Prefiere esperar; tomarse su tiempo. Y pospone cualquier decisión para después de las próximas elecciones. En el Partido Popular hay el temor de que las alianzas con Vox, por demás a todas luces inevitables, puedan tener repercusiones negativas en una parte de la opinión pública. Decimos, en los electores. Y, por otra parte, despertar a los simpatizantes de izquierda, hasta ahora desmotivados.

Santiago Abascal asegura que tiene “la mano tendida” y pone una sola línea roja: “el respeto a los votantes.

– Tenemos paciencia – dijo -. Somos responsable; pero los españoles tienen urgencias.

Mientras Vox insiste y apura los populares, en Génova insisten en el objetivo inicial: gobernar en solitario. Lo aseguró Borja Semper quien insistió en afirmar que los populares lo intentarán hasta el final. Les va a resultar difícil. En Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón el apoyo de la formación de extrema derecha resulta decisivo e indispensable. Por eso, se lo pondrán difícil. Al fin y al cabo, el objetivo de Vox es entrar en los gobiernos regionales, “sí o sí”.

Por ahora no vendrán. Los diputados alemanes decidieron suspender el viaje a España. En principio, iban a visitar Doñana. Querían ver la situación de los regadíos en el Parque Nacional. En la lista negra, aquellos productores que actualmente “roban” agua de la Doñana, sin pensar en los daños que pudieran causar a la biodiversidad del Parque. Decimos, ponen en riesgo a la diversidad de especies vegetales y animales.

El adelanto electoral, el boicot alemán a las fresas españolas y la dimensión política que estaba adquiriendo su llegada les aconsejaron desistir. El viaje ha sido pospuesto, mas no cancelado. Así lo dejaron claro en un escueto comunicado.

Los diputados alemanes, al abortar un viaje largamente planeado, quisieron evitar que su objetivo fuera malinterpretado o se le diera un tinte político que, aseguran, no tiene. El temor de verse envueltos en la campaña electoral en España, en un clima político encrespado, hizo que no viajaran, por ahora. En el comunicado dejaron claro que el objetivo de su misión era intercambiar experiencias y recabar informaciones. Ese y no otro.

A.T./Redacción Madrid