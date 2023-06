Vinotinto: gli italo-venezuelani Savarino e Torregrossa tra i convocati di “Bocha” Batista

CARACAS – L’argentino Fernando Batista ha diramato la lista dei convocati per le gare amichevoli contro Honduras (15 giugno) e Guatemala (18 giugno). Tra i chiamati all’appello da “El Bocha” ci sono gli italo-venezuelani Ernesto Torregrossa e Jefferson Savarino. La lista dei 32 convocati é stata diffusa dalla Federación Venezolana de Fútbol tramite i social network.

Tra i convocati spiccano i nomi dell’ex portiere dell’Udinese Rafael Romo, l’ex Juventus Alejandro Marques e Tomás Rincón, in forza alla Sampdoria. A questi campioni si aggiungono quelli di Wilker Ángel, Luis Del Pino Mago, Rómulo Otero, Roberto Rosales, Yangel Herrera, Darwin Machís e Yeferson Soteldo. C’é anche Kevin Kelsy che ha vinto lo scudetto in Ucraina con la maglia dello Shakhtar Donetsk.

Queste amichevoli in territorio statunitense serviranno al mister argentino per testare schemi e giocatori in chiave qualificazioni verso il mondiale che nel 2026 si disputerà in Canadá, Stati Uniti e Messico.

Questa la lista completa dei convocati

Portieri: Joel Graterol (Panetolikos, Grecia), Alain Baroja (Caracas), Rafael Romo (Universidad Católica, Ecuador), Javier Otero (Orlando City B, Stati Uniti).

Difensori: John Aramburu (Real Unión, Spagna), Yordan Osorio (Parma), Jhon Cancellor (Coritiba, Brasile), Wilker Angel (Aucas, Ecuador), Christian Makoun (Charlotte, Stati Uniti), Miguel Navarro (Chicago Fire, Stati Uniti ), Luis Mago (Banfield, Argentina), Moises Tablante (Orlando City B, Stati Uniti)

Centrocampisti: José Martínez (Philadelphia Union, Stati Uniti), Tomás Rincón (Sampdoria), Cristian Cásseres Jr (New York Red Bulls, Stati Uniti), Daniel Pereira (Austin, Stati Uniti), Yangel Herrera (Girona, Spagna), Junior Moreno ( Cincinnati, Stati Uniti), David Martínez (Monagas), Eduard Bello (Mazatlán, Messico), Samuel Sosa (Emelec, Ecuador), Jhon Murillo (Atlético San Luis, Messico), Jefferson Savarino (Real Salt Lake, Estados Unidos), Darwin Machís ( Real Valladolid, Spagna), Yeferson Soteldo (Santos, Brasile), Rómulo Otero (Aucas, Ecuador).

Attaccanti: Ernesto Torregrossa (Pisa, Italia), Alejandro Marqués (Estoril Praia, Portogallo), Kevin Kelsi (Sashhtar Donetsk, Ucraina), Salomón Rondón (River Plate, Argentina), Josef Martínez (Inter Miami, Stati Uniti).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)