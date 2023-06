Copa Libertadores Futsal donne: in Paraguay le Pumas sognano la “Gloria Eterna”

CARACAS – Le Pumas Futsal sono già in Paraguay, dove si disputerà la Coppa Libertadores Futsal donne, con tanta voglia di andare a caccia della “Gloria Eterna”. La squadra venezuelana ha svolto diverse sessioni di allenamento con la “profe” Thayna Laroche per preparare al meglio la partecipazione nella manifestazione continentale per club e obviamente per la stagione 2023 della Liga Futve Futsal Femenina.

Nella rosa delle Pumas ci sono Eliarsi Rivas, Génesis Méndez, Denises Dávila, Génesis Fuentes, Yuhelmi Veloz, Ana Karina Quintero, Genesis Espinoza, Alexandra Pinillos, Francy Rodríguez, Wilmery Valera, Mariangela Magdaleno, Grecia Mendoza, Rismari Tapia e Indimar Martínez. La base della squadra felina é la stessa che ha vinto lo scudetto nel 2022.

Le Pumas sono state inserite nel girone A insieme a Exa Ysaty (Paraguay), San Lorenzo (Argentina), Santo Domingo (Ecuador) e Marte Club (Perú). Secondo gli esperti in materia Pumas ha grosse possibilitá di approdare alla fase successiva.

Il sogno nel cassetto delle Pumas é migliorare la prestazione dell’Estudiantes de Guarico, che nel 2016 chiuse al secondo posto.

Tutte le gare del torneo continentale per club si disputeranno nel “Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo” nella cittá di Luque. Le nostre inizieranno il loro cammino verso la Gloria Eterna il 4 giugno quando affronteranno le padrone di casa, l’Exa Ysaty. Il percorso delle Pumas proseguirá il 5 giugno il Marte Club. La prima fase si completerá con le sfide contro il San Lorenzo (6 giugno) e Santo Domingo (8 giugno).

Nell’altro girone ci saranno: Stein Cascavel (Brasile), Peñarol (Uruguay), Deportes Valdivia (Cile), Always Ready (Bolivia) e Kapital Soccer (Colombia).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)