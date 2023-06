Calcio donne: la Vinotinto parteciperà nei ‘Juegos Centroamericanos y del Caribe’

CARACAS – Le nuove date segnate nel calendario della Vinotinto donne sono tra il 23 giugno e l’8 luglio, quando si disputerà il torneo di calcio nella ‘XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe’ a El Salvador.

Per la nazionale venezuelana sará la quarta presenza nella categoria donne. La miglior prestazione delle Vinotinto risale all’edizione del 2010, nella sub sede di Mérida in Venezuela, mentre la sede principale di questi giochi era la cittá di Mayagüez, in Porto Rico.

Nelle successive edizioni la nazionale ha chiuso al quarto posto (Veracruz 2014 dove fu sconfitta dal Costa Rica nella finalina per il 3º e 4º posto). Nel 2018, a Barranquilla, le venezuelane si appesero al collo la medaglia di bronzo dopo aver superato per 1 – 0 Trinidad & Tobago.

In questo 2023 la nazionale vinotinto sará impegnata nel girone A e se la vedrá con Costa Rica, Haití e Guatemala. Duro impegno per le venezuelane che dovranno vedersela con due nazionali che parteciperanno al mondiale che si disputerá tra 20 luglio e 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda.

Nell’altro girone ci saranno Giamaica, Messico, Porto Rico, El Salvador e Colombia. Come dato di spicco, nel torneo che prenderá il via tra poche settimane ci saranno le tre squadre che sono salite sul podio nell’edizione del 2023 a Barranquilla, ovvero Messico, Costa Rica e Venezuela.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)