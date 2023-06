Calcio donne: Adiffem presenta la squadra per la stagione 2023 della ‘Liga Futve Femenina’

CARACAS – La splendida cornice dell’Universidad Católica Andrés Bello é stato lo scenario per la presentazione ufficiale della rosa Adiffem, formazione che milita nella ‘Liga Futve Femenina’.

Nell’incontro con i media, che si é svolto nell’Edificio Cinquecentenario del recinto universitario erano presenti Freddy De Arrocha (presidente della squadra), María Gisela Núñez (dirigente sportiva), Ezequiel Moreno (allenatore della prima squadra) ed alcune delle calciatrici come Andrea “Zurda” Pérez e Floriangel “Michichi” Apóstol che sono i nuovi innesti in vista della stagione che inizierá domenica. L’ Adiffem ospiterá in questa prima giornata il Metropolitanos sul campo del Puma Park del rione Los Samanes,

Il primo ad intervenire nell’incontro con i giornalisti é stato il presidente De Arocha: “L’Adiffem, é stata la prima squadra che non ha mai smesso di lavorare appena finita la scorsa stagione. Le ragazze hanno continuato a prepararsi costantemente e ci riempie di soddisfazione l’impegno mostrato in tutti gli allenamenti”.

Dal canto suo il mister Ezequiel Moreno ha parlato della stagione che inizierá domenica e dei nuovi innesti: “Noi non solo abbiamo l’interesse di formare una calciatrice, ma anche di aiutarle in tutti gli aspetti”.

Floriangel “Michichi” Apóstol, uno dei nuovi innesti della societá del rione Los Samanes, ha parlato del suo sogno nel cassetto: “Migliorare di giorno in giorno e dare tutto per la mia nuova squadra, come ho fatto con il Deportivo Lara (formazione con cui ha vinto lo scudetto la scorsa stagione, n.d.r.)”.

In pochi anni Adiffem é diventata una delle realtá del calcio donne venezuelano. Basti pensare che questa squadra nella scorsa stagione é stata eliminata ai quarti di finale dal Madeira Club Lara con un globale di 3 – 0, la formazione dello stato Lara ha chiuso poi la stagione al secondo posto perdendo in finale con il Deportivo Lara.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)