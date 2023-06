Calcio, ultimo atto della serie: lotta salvezza ancora aperta tra Verona e Spezia

ROMA – Ultimi verdetti da definire, ultimi 90 minuti da giocare per chiudere una stagione che ha visto il dominio del Napoli di Spalletti, campione d’Italia con largo anticipo e assoluto protagonista del campionato. Se il tricolore è già stato assegnato nelle scorse settimane, i giochi sono ancora aperti per la lotta salvezza tra Verona e Spezia: in caso di arrivo a pari punti sarà spareggio in gara secca, senza supplementari, ma direttamente ai calci di rigore. Aperta anche la corsa all’ottavo posto e ai piazzamenti europei in una 38esima giornata che attende i verdetti definitivi.

Inter con in testa la Champions

Sabato occhi puntati su Torino-Inter: obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere per chiudere in bellezza la stagione. I granata andranno a caccia i tre punti per chiudere all’ottavo posto, i nerazzurri di Simone Inzaghi, già qualificati per la prossima Champions League, cercheranno invece di sorpassare almeno momentaneamente la Lazio al secondo posto, per poi concentrarsi sulla finale di Champions League contro il Manchester City di sabato prossimo. Alle 21.00 due sfide in contemporanea: Cremonese-Salernitana ed Empoli-Lazio. Gli uomini di Ballardini affronteranno allo stadio Zini una Salernitana in grande forma e matematicamente salva. Niente da fare, invece, per i grigiorossi che saluteranno la massima serie dopo un anno. Al Castellani l’altra gara del sabato sera con i padroni di casa decisi ad arrivare il più in alto possibile in classifica e i biancocelesti chiamati a blindare il secondo posto.

Salvezza da decidere negli ultimi 90 minuti

Domenica il gran finale: riflettori puntati alle 18.30 su Napoli-Sampdoria: al Maradona i blucerchiati, che saluteranno la Serie A, saranno gli ospiti d’onore della festa partenopea: i tifosi attenderanno il fischio finale per poter celebrare lo scudetto con la consegna delle medaglie e soprattutto della Coppa di Campione d’Italia, che sarà sollevata dal capitano Di Lorenzo. Alle 21.00 le ultime cinque sfide in contemporanea: occhi puntati in particolare su Milan-Verona e Roma-Spezia per scoprire come finirà la lotta salvezza: veneti e liguri partono entrambe a quota 31, si salva chi ottiene il risultato migliore, altrimenti spareggio. Atalanta-Monza e Udinese-Juventus, insieme a Lecce-Bologna, invece, completeranno il quadro dell’ultimo turno di A e definiranno le partecipanti a Europa e Conference League nella prossima stagione.