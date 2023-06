Meloni e Salvini guardano alla Spagna: ‘interessante capire cosa accadrà’

MADRID — La Spagna come nuovo punto di massima attenzione per capire verso dove porta il vento che tira maggiormente nella politica europea. Dopo la vittoria della destra alle amministrative e comunali di domenica, e la conseguente convocazione di elezioni anticipate da parte del premier Pedro Sánchez, ora tra i più “interessati” alla situazione iberica ci sono diversi esponenti del governo italiano. A cominciare dalla premier Giorgia Meloni e da uno dei suoi vice, Matteo Salvini.

“E’ stato tutto molto veloce in Spagna, è molto interessante capire per noi cosa accadrà”, diceva oggi la numero uno dell’esecutivo italiano, interpellata a riguardo al suo arrivo in Moldavia per il summit della Comunità politica europea. “Non voglio infilarmi più di tanto in dinamiche di un’altra nazione, ma io sono presidente dei Conservatori europei quindi chiaramente guardo con molto interesse a quello che faranno i Conservatori europei”, aggiungeva prima di sfilarsi senza troppi fronzoli dai cronisti presenti.

Anche Salvini, altresì ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva detto poco prima di seguire da vicino le vicende spagnole. In una lunga intervista concessa a El País a Roma, il leader della Lega ha sostenuto che ciò che succederà in Spagna “sarà importante” per quanto riguarda “la visione dell’Europa” che ha la sua forza politica. “L’ipotesi di una maggioranza di centrodestra nel Parlamento europeo, che un anno fa sembrava inverosimile, ora è più vicina”, ha osservato.

Salvini ha poi detto che la sua Lega e il partito spagnolo Vox vedono “le cose allo stesso modo” su temi “legati alla sicurezza e alle famiglie”, mentre ci sono “alcune differenze” su aspetti come “l’autonomia” delle regioni. Ma in Spagna c’è anche un’altra parabola politica che ha suscitato il suo interesse: quella di Isabel Díaz Ayuso, governatrice della regione di Madrid, che ha appena ottenuto dalle urne la maggioranza assoluta per un terzo mandato come candidata del Partito Popolare (PP).

A detta del vicepremier italiano, il miglior PP è infatti quello che “non strizza l’occhio alla sinistra”. E Ayuso, ha aggiunto, è stata in grado di far ciò, mantenendo “una linea totalmente diversa da quella del governo o da quella di Barcellona” nel corso della pandemia di Covid, garantendo a Madrid “una crescita incredibile”.

Nel corso della sua conversazione con El País, Salvini ha anche fatto sapere che presto incontrerà André Ventura, leader del partito di estrema destra portoghese Chega.

