MADRID. – Oggi, 1 giugno, si celebra la Giornata Mondiale del Latte, un’occasione speciale per promuovere l’importanza del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella nostra alimentazione quotidiana. Questa giornata è stata istituita per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici del consumo di latte e per evidenziare il ruolo chiave che il settore lattiero-caseario svolge nella sostenibilità, nell’economia e nella nutrizione globale.

Con un valore della produzione di circa 5,5 miliardi nella fase agricola e 16,5 miliardi di quella commercializzata per la fase della trasformazione, il lattiero caseario è uno dei settori trainanti dell’agroalimentare italiano.

Il latte è una fonte nutriente di proteine, calcio, vitamine e minerali essenziali per il nostro corpo. È particolarmente importante per i bambini in fase di crescita, poiché fornisce loro i nutrienti necessari per lo sviluppo osseo e muscolare. Anche per gli adulti, il consumo regolare di latte e prodotti lattiero-caseari contribuisce a mantenere una buona salute delle ossa e dei denti, nonché a fornire energia e sostanze nutritive essenziali.

La Giornata Mondiale del Latte ci offre l’opportunità di riflettere sulle sfide che il settore lattiero-caseario affronta oggi. La produzione di latte richiede l’allevamento di mucche sane, la cura dell’ambiente e il benessere degli animali. Pertanto, è importante sostenere pratiche sostenibili nella produzione lattiero-casearia, adottando tecniche di allevamento rispettose dell’ambiente e garantendo il benessere degli animali.

L’80% della produzione di latte vaccino in Italia è concentrata i quattro regioni: Lombardia 46%, Emilia-Romagna 16%, Veneto 9% e Piemonte 9%. La spesa annua delle famiglie per i prodotti lattiero-caseari è di circa 20 miliardi di euro.

E’ importante notare che il consumo di latticini può non essere adatto a tutti. Alcune persone possono essere intolleranti al lattosio o avere allergie al latte. In questi casi, esistono alternative come il latte di soia, il latte di mandorle, il latte di riso e altri prodotti a base vegetale che possono fornire una valida opzione per coloro che non possono consumare latticini tradizionali.

Quindi, alziamo un bicchiere di latte oggi per celebrare questa giornata e per apprezzare i benefici nutrizionali che il latte può offrire.