Missili su Kiev: tre morti tra cui un bambino

MADRID. – Ennesimo attacco missilistico russo contro Kiev. Alle prime ore di questa mattina, almeno tre persone, tra cui un bambino (e non due, come era stato affermato in un primo momento), sono state uccise a causa della caduta di alcuni missili a lungo raggio lanciati contro la capitale dalle forze del Cremlino. È ormai una settimana che si sono intensificati gli attacchi di questo genere a Kiev, nel palese tentativo di terrorizzare la popolazione.

I primi missili hanno iniziato a cadere intorno alle 3 del mattino ora locale, ed hanno provocato anche il ferimento di dieci persone, come ha riferito l’amministrazione militare di Kiev. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha spiegato su Telegram che “secondo le prime segnalazioni dei soccorritori, nel distretto di Desniantsky sono stati rinvenuti tre morti e quattro feriti”.

Diversi missili russi sono stati lanciati come detto questa settimana in direzione della capitale ucraina; particolarmente violento quello di lunedì, che ha costretto migliaia di persone a correre nei rifugi. “Tutti i missili rilevati sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi della nostra difesa aerea”, ha dichiarato poco fa lo stato maggiore ucraino “Ma sfortunatamente, i detriti che cadono stanno causando perdite di vite umane e distruzione”. I russi avrebbero utilizzato missili da crociera e missili balistici.

Bambini in pericolo

La first lady ucraina, Olena Zelenska, commentando l’ennesimo bombardamento sulla capitale ha twittato: “La giornata dei bambini ha sempre riguardato un’infanzia sicura, l’inizio dell’estate, la vita. Oggi si tratta dei nuovi crimini della Federazione Russa contro i bambini ucraini.

A seguito dei bombardamenti a Kiev, una bambina di 9 anni è morta e un’altra è stata ricoverata in ospedale. Ogni bambino colpito provoca dolore per l’intero paese. I nostri pensieri sono con le loro famiglie”. Da parte sua, Andriy Yermak, capo dell’ufficio della presidenza ucraina, ha affrontato il tema della difficile situazione dei bambini in Ucraina in un messaggio su Telegram.

“Di notte – ha scritto Yermak – la Russia ha nuovamente ucciso un bambino a Kiev. Dal 2014, il paese terrorista commette crimini contro i piccoli ucraini. Dal 24 febbraio 2022 nessuno ha dubbi: questo è un vero genocidio. Deportazioni forzate, violenze, omicidi. . . Questo sta accadendo oggi. E ci sarà un responsabile per tutto ciò. Non lasceremo che il nemico taccia e nasconda i suoi crimini.

Ogni caso è registrato. Il nostro compito è riportare a casa tutti i bambini rapiti, così come quelli che sono stati costretti a lasciare la guerra per altri paesi. La nostra missione è consegnare alla giustizia tutti coloro che hanno ucciso, rapito e “adottato” con la forza bambini ucraini nella Federazione Russa”.

(Redazione/9colonne)