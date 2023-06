Olona dice a RTVE di aver registrato un nuovo partito

MADRID — ‘Caminando Juntos’. Sarebbe questo il nome del nuovo partito di Macarena Olona. L’ex deputata di Vox e ammiratrice dichiarata di Giorgia Meloni ha confermato a RTVE di aver registrato la nuova formazione ufficialmente presso il Ministero dell’Interno. Per il momento, si tratta solo di indiscrezioni; ma in ambito politico e mediatico c’è chi è sicuro sul fatto che la politica voglia partecipare alle prossime elezioni.

Olona ha dato adito ai rumors attraverso una serie di indizi diffusi oggi via social. In uno di questi post, la politica appare in una foto con in mano un documento, di fronte a un’insegna del Ministero dell’Interno. A fianco, appare un’icona con raffigurate due scarpe con tacchi a spillo, una rossa e una blu, e una scritta in spagnolo: “Caminando con el pie izquierdo y con el derecho”.

Sinora, l’ex esponente di Vox non ha confermato esplicitamente le sue intenzioni. Tuttavia, su Twitter ha reso noto che domani sera sarà ospite del programma di Rtve La noche en 24 horas, condotto da Xavier Fortes.

“Spiegherà quali sono i suoi obiettivi”, ha annunciato l’emittente pubblica.

Dopo aver partecipato come candidata di Vox alle amministrative andaluse di giugno 2022, e una volta dimessasi da parlamentare, Olona aveva annunciato un passo indietro dalla politica per motivi di salute.

Nella tornata elettorale a cui partecipò, ottenne un risultato considerato insufficiente dal partito.

Successivamente, è tornata ad apparire in pubblico in alcune circostanze, anche se da ormai ex esponente di Vox: il suo addio era stato confermato dal partito stesso.

