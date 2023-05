Festa Scudetto Napoli a Madrid con il Club Napoli Madrid e l’Associazione Campania Felix

MADRID. – Il Club Napoli Madrid e l’Associazione Campania Felix stanno organizzando una grande festa per celebrare il titolo di campione della Serie A vinto dal Napoli. L’evento si terrà il 6 giugno dalle 19:00 alle 21:30 presso il rinomato ristorante Reginella di Madrid.

La festa scudetto sarà un’occasione per i tifosi del Napoli residenti a Madrid e per gli italiani in generale di riunirsi e festeggiare il successo della squadra partenopea. Saranno presenti anche rappresentanti del Club Napoli Madrid e dell’Associazione Campania Felix per accogliere gli ospiti e rendere l’atmosfera ancora più festosa.

Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di gustare specialità culinarie napoletane, come la pizza e la mozzarella di bufala, preparate con maestria dagli chef del Ristorante Reginella. Ci saranno inoltre proiezioni video delle partite più importanti del Napoli durante la stagione, in modo da rivivere i momenti emozionanti che hanno portato alla conquista del titolo.

La festa scudetto sarà anche un’occasione per raccogliere fondi destinati a iniziative benefiche a beneficio delle Società Italiana di Beneficenza (SIB).

L’organizzazione dell’evento ha suscitato grande entusiasmo tra la comunità italiana di Madrid e si prevede una partecipazione numerosa. Sarà un momento di festa, unità e orgoglio per tutti i tifosi del Napoli che risiedono nella capitale spagnola.

L’iniziativa del Club Napoli Madrid e dell’Associazione Campania Felix dimostra ancora una volta l’importanza dello sport nel creare legami e connessioni tra le persone, anche al di fuori dei confini nazionali. La festa scudetto sarà un modo per celebrare non solo il successo sportivo del Napoli, ma anche la passione e l’unità della sua tifoseria sparsa per il mondo.