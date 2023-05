Migrantes haitianos protestan en Ciudad de México por permisos de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO – Un grupo de migrantes haitianos, en situación de calle, manifestó en la capital mexicana para exigir permisos de trabajo y establecimientos donde puedan alojarse en condiciones dignas. Una representación de 20 haitianos marchó desde la plaza Giordano Bruno, en el barrio Juárez, donde más de doscientos transeúntes pernoctan desde hace meses, hasta las oficinas del Gobierno de Ciudad de México, en el Zócalo.

Los manifestantes explicaron que sus connacionales no podían abandonar la plaza para que las autoridades no aprovecharan para desmantelar el lugar, como ocurrió dos meses atrás. Los migrantes denunciaron que enfrentan una situación difícil porque no pueden entrar a Estados Unidos y quieren quedarse en México, mientras las autoridades no los atienden.

“No hay acercamiento de ninguno de los tres niveles de Gobierno”, señaló a los medios de comunicación Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos (CCDNAM).

“Muchos hermanos haitianos están enfermos en el campamento, llevan días sin comer, sin agua para bañarse”, relató Metelus.

Varios centenares de personas, muchos de ellas en grupos familiares con menores de edad, se encuentran en un campamento de tiendas de campaña en la plaza a poca distancia de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), donde esperan tramitar su solicitud de asilo o una autorización de trabajo.

Los haitianos son los migrantes que más solicitudes de asilo han presentado en lo que va de año frente a la Comar, cerca de 18.860, pero apenas se resolvieron positivamente un 5% de los casos, según la ONG International Rescue Comittee (IRC).

De las 37.606 peticiones de asilo que recibió la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) durante el primer trimestre del año, 13.631 (36,25 %) fueron de personas haitianas, la nacionalidad qué más solicitudes acumula y más baja tasa de reconocimiento tiene.

Redacción Caracas