Vivo d’Arte: il concorso-premio promosso dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Fondazione Romaeuropa entra nella sua quinta edizione (audio notizia)

È stata lanciata ufficialmente la quinta edizione di Vivo d’Arte, il concorso-premio promosso dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con la Fondazione Romaeuropa. L’iniziativa si propone di sostenere la creatività artistica italiana e diffondere la cultura del nostro paese in ambito internazionale.

Vivo d’Arte rappresenta un’opportunità unica per giovani artisti italiani di talento provenienti da diverse discipline, tra cui musica, danza, teatro e arti visive. Il concorso è aperto a giovani minori di 36 anni e mira a scoprire nuovi talenti e promuovere la diversità e l’innovazione nell’arte.

Gli artisti che candideranno il proprio progetto per Vivo d’Arte dovranno essere di nazionalità italiana; essere iscritti all’AIRE da almeno un anno alla data di scadenza del bando; non avere compiuto i 36 anni di età alla data di scadenza del presente bando; essere comprovati artisti operanti nei settori specifici del teatro, della danza o della musica contemporanee nell’accezione più estesa del termine.

I costi di creazione e produzione del progetto di spettacolo possono arrivare ad un massimo di 10.000 euro e prevedere il coinvolgimento di un numero massimo di otto persone, incluso eventuale personale tecnico.

Il progetto vincitore sarà rappresentato in prima nazionale nell’ambito della prossima edizione del Romaeuropa Festival, che si terrà a Roma dal 6 settembre al 19 novembre 2023.

Il Ministero degli Affari Esteri e la Fondazione Romaeuropa si impegnano a sostenere i vincitori del concorso, fornendo loro supporto logistico, finanziario e promozionale. Questo permetterà ai talenti emergenti di realizzare i propri progetti e di avviare una promettente carriera artistica a livello internazionale.

La quinta edizione di Vivo d’Arte testimonia l’impegno del Ministero degli Affari Esteri nel promuovere la cultura italiana all’estero e nel valorizzare il talento degli artisti italiani. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di scambio culturale e collaborazione tra l’Italia e altri paesi, contribuendo a rafforzare i legami culturali e artistici a livello internazionale.

I giovani artisti interessati a partecipare a Vivo d’Arte sono invitati a consultare il sito web ufficiale del concorso per ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura e sulle scadenze. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via email, con i relativi allegati, al seguente indirizzo: [email protected]. La scadenza per la ricezione delle domande è fissata al 18 giugno 2023.