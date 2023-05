Delegazione genovese a Madrid per promuovere l’immagine del capoluogo ligure

MADRID – La proiezione di un documentario di presentazione del Museo dell’Emigrazione, la consegna al Senato spagnolo di una targa commemorativa, un appuntamento culturale presso l’Istituto Italiano di Cultura, un concerto e un incontro con l’imprenditoria italo-spagnola. Quella che prenderà il via il 31 maggio e concluderà il 2 giugno, in coincidenza con la Festa della Repubblica, sarà una missione fitta di impegni per il Sindaco di Genova, Marco Bucci, e la delegazione che lo accompagnerà.

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere l’immagine del capoluogo ligure in ogni ambito: da quello culturale a quello imprenditoriale fino a quello sportivo. E, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Madrid in collaborazione con il Comune di Genova, coinvolgerà tutto il “Sistema Italia” a Madrid: Ufficio Ice, Istituto Italiano di Cultura, Ufficio Enit e Camera di Commercio Italiana per la Spagna.

Il “tour de force” della delegazione genovese inizierà il 31 maggio, alle ore 20:00, con la proiezione, presso l’Istituto Italiano di Cultura che dirige Marialuisa Pappalardo, di un breve documentario che raccoglie spezzoni di film, immagini pubblicitarie e serie televisive girate a Genova. Poco dopo sarà proiettato il film “Giorni e Nuvole” diretto da Silvio Soldini.

Il giorno seguente, alle ore 17:00, presso la Cancelleria Consolare di Madrid saranno proiettati alcuni brevi documentari, tra cui uno di presentazione del “Museo dell’Emigrazione”. Il museo, ospitato dalla Commenda di San Giovanni di Pré fabbricata nel 1180, è custode della storia dell’emigrazione italiana, in particolare di quella genovese. Nel corso della serata sono previsti gli interventi della Consigliere delegata per le Relazioni Internazionali del Comune di Genova, Barbara Grosso, e del Presidente della Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione, Paolo Masini.

Lo stesso giorno, ma alle ore 20:00, presso l’Istituto Italiano di Cultura avrà luogo “Virtuosismi genovesi: Genova tra sport, scienza, cultura e gastronomia”, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Italia a Madrid e con la collaborazione dell’Enit. Dopo i saluti istituzionali del nuovo Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Grimaldi Buccino, la consigliere genovese Barbaro Grosso parlerà di Genova nella scienza, dei Palazzi dei Rolli, del “Premio Paganini” e della storia, modernità e sport della città. Farà seguito il concerto del maestro Oleksandr Pushkarenko che interpreterà opere, per violino solo, di Nicolò Paganini.

La giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà particolarmente intensa. Inizierà alle 9:30 con un incontro con l’imprenditoria italo-spagnola, fondazioni culturali e rappresentanti di associazioni di categoria. L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi; il presidente dell’organismo imprenditoriale italo-spagnolo, Marco Pizzi, e Aldo Olcese Santonja, appartenente alla rete degli “Ambasciatori di Genova nel mondo”, avranno la responsabilità di introdurre l’incontro co-organizzato da Ambasciata, Ice e Camera di Commercio.

Alle ore 13:00 è prevista la visita al Senato spagnolo. Con una cerimonia alla quale sarà presente la Vicepresidenta del Senato, María Cristina Narbona Ruiz, verrà consegnata dal Sindaco Bucci, in rappresentanza del Comune, una targa commemorativa che riguarda il riconoscimento di un quadro raffigurante il Doge genovese Federico de Franchi. L’opera, che risale al secolo XVI, ritrae il novantaseiesimo Doge della Repubblica Aristocratica Ligure e si può ammirare in una delle sale del Senato spagnolo.

La missione in Spagna della delegazione del Comune di Genova si concluderà alle ore 18:30 con il tradizionale brindisi nei giardini della nostra Ambasciata in occasione della ricorrenza del 2 Giugno, Festa della Repubblica. La celebrazione sarà caratterizzata da un’offerta gastronomia tipicamente ligure. Gli invitati potranno ammirare una mostra fotografica sui “Palazzi dei Rolli”, palazzi nobiliari che nell’antica Repubblica erano destinati, sulla base di un sorteggio pubblico, ad ospitare le alte personalità che si trovavano a Genova in visita di Stato; e sulla “Ocean Race”, la celebre regata velica intorno al mondo considerata l’evento sportivo più lungo e più impegnativo del mondo, che per la prima volta concluderà in Italia. L’arrivo al porto di Genova è previsto per il 25 giugno.

