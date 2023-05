Invitati a parlare con la comunità: Martínez-Almeida, Maestre e Maroto,

MADRID – Siamo ormai all’ultimo sprint. Lasciata alle spalle la campagna elettorale, gli oltre 66mila connazionali residenti in Spagna con diritto al voto domani, dopo la giornata di riflessione, esprimeranno la propria preferenza. Ma potranno farlo solo per le municipali. L’assenza di un accordo di doppia cittadinanza tra Italia e Spagna nega agli italiani che vivono nella penisola iberica uno dei diritti fondamentali di una democrazia: il diritto a votare per eleggere Governatori, deputati e senatori. Ciononostante, si possono eleggere i governi locali: consiglieri comunali e Sindaci. Quindi, coloro che, almeno in teoria, meglio conoscono i nostri problemi. È per questo che, nelle ultime settimane, il Comites di Madrid, che presiede Andrea Lazzari, ha organizzato incontri con José Luis Martínez-Almeida , attuale sindaco di Madrid ed esponente del Partito Popolare; Rita Maestre, figura di spicco del partito regionale “Más Madrid”; e María Reyes Maroto, ex ministra d’Industria e Commercio e importante esponente del “Partido Socialista Obrero Español”.

Un grosso apprezzamento per le nostre comunità. Questo, e solo questo, è quanto accomuna i tre candidati a Sindaco della capitale, considerata la “Joya de la Corona”.

“I candidati all’Alcaldía di Madrid incontrano la comunità italiana”. È stato questo il nome che il Comites ha dato alla propria iniziativa volta a stimolare uno scambio di idee e d’impressioni tra candidati e comunità italiana. Tre momenti unici che hanno permesso ai candidati con la maggiore possibilità di trionfo a Madrid, di conoscere meglio la nostra comunità, di apprezzarne le caratteristiche e di informarsi sulle proprie esigenze. Al tempo stesso ha dato modo ai connazionali di esprimere le proprie perplessità e di chiedere il parere dei candidati su tematiche di loro interesse.

Si è parlato di tutto: di mobilità, di contaminazione e difesa dell’ambiente, di trasporto pubblico, di sanità, di educazione. I candidati hanno risposto ai quesiti esposti dai presenti trasformando l’iniziativa in una interessante e dinamica tavola rotonda.

Redazione Madrid