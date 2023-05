Coppe internazionali, 1-1 con il Colo-Colo: solo il Monagas salva l’onore del calcio venezuelano

CARACAS. – Questa settimana sono andate in scena le gare della quarta giornata delle Coppa Libertadores e Sudamericana. Tra le formazioni venezuelane, l’unica che ha salvato l’onore della Liga Futve é stato il Monagas che ha pareggiato 1-1 nello stadio Monumental di Maturín con i cileni del Colo-Colo in una gara valevole per la Coppa Libertadores.

I “Guerreros del Guarapiche” approfittando del fattore campo sono riusciti a sbloccare il risultato con la zuccata di Rubén Ramírez (62’), ma quando il Monagas pregustava la vittoria é arrivato il pari del “Cacique” con Marcos Bolados (82’).

Dopo lo 0-0 nella gara d’esordio con il Boca Juniors, gli orientales mettono in bacheca il secondo pareggio tra le mura amiche. Nell’altra sfida del girone colpaccio del Deportivo Pereira che superato per 1-0 il Boca con un gol di Arley Rodríguez (78’).

La classifica vede al comando la coppia Boca-Pereira con 7 punti, seguono Colo-Colo con 5 e Monagas con 2.

Ennesima sconfitta di misura per il Metropolitanos: 1-2 con l’Internacional di Porto Alegre. I “Colorados” hanno sbloccato il risultato con il rigore trasformato da Alan Patrick (17’). Poi. l’ex Milan, Luiz Adriano ha segnato lo 0-2 al 30esimo. I “Violetas” hanno accorciato le distanze al 50esimo con Freddy Vargas. Le due squadre hanno chiuso la gara in 10: Giovanny Sequera é stato espulso tra i padroni di casa (84’) e Nicolas Hernández (90+3’) per gli ospiti.

Nella Coppa Sudamericana, l’Academia Puerto Cabello é stato battuto per 0-2 dal San Paolo nello stadio Misael Delgado. Per il “Tricolor Paulista” sono andati a segno Wellington Rato (28’) e Alisson (90+4’). Con questo risultato i “Porteños” salutano la manifestazione sportiva con due giornate di anticipo collezionando quattro sconfitte in altrettante gare disputate. Mentre il San Paolo é in cima alla classifica con 10 punti.

Nella cittá di Mérida, il Palestino travolge per 1-5 l’Estudiantes. Per gli “Árabes” sono andati a segno Bryan Carrasco (24’ su calcio di rigore e 69’), Bruno Barticciotto (26’), Agustín Farías (73’) e l’autorete di Alexis Doldán (82’). L’unica rete degli académicos é stata griffata da Luis Arenas (33’).

