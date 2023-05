Ucraina, Kiev: missili su clinica a Dnipro, droni e bombe contro la Russia

MADRID. – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato questa mattina che una persona è stata uccisa e 15 ferite in un attacco russo contro una struttura medica nella città di Dnipro. “I terroristi russi confermano ancora una volta il loro status di combattenti contro tutto ciò che è umano e onesto – ha scritto Zelensky -.

Un attacco missilistico è stato condotto contro una clinica nella città di Dnipro. Una persona è stata uccisa e 15 sono rimaste ferite. Porgo le mie condoglianze alla famiglia del defunto. Dobbiamo sconfiggere questi esseri inumani irrevocabilmente e il prima possibile. Perché il nostro tempo è la nostra gente. E la nostra gente è la cosa più preziosa in Ucraina”.

Da parte di Mosca, viene invece denunciato un attacco di due droni contro la città russa meridionale di Krasnodar, nella Crimea orientale. La caduta di due droni kamikaze, secondo le autorità locali, ha provocato un’esplosione in Morskaya Street senza però provocare vittime, come ha detto il governatore Veniamin Kondratyev.

Sempre in territorio russo, questa volta però non in quello che risulta conteso tra Kiev e Mosca, ovvero nella regione di Belgorod, nella notte si è registrato un massiccio bombardamento, che comunque non ha provocato vittime. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha spiegato che in particolare il villaggio di Kozinka, nel distretto di Graivoron, è stato colpito da 132 ordigni. Non ci sono state vittime, ma diversi edifici della zona sono stati danneggiati, secondo Gladkov. Altri attentati – meno impattanti per numero – sono stati denunciati dal governatore.



(Redazione/9colonne)