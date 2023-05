Von der Leyen a Venezia: “Fare di tutto contro climate change”

ROMA. – “L’Italia ancora una volta è stata colpita da l’impatto devastante dei cambiamenti cimatici. Ho visto in Emilia Romagna, vasti territori ricoperti dall’acqua, una incredibile quantità di fango per le strade: la prima impressione è stata scioccante, ma devo dire che sono stato anche colpita dall’incredibile reazione delle persone in Emilia-Romagna: senza sosta a pulire non solo le proprie case ma anche quelle dei vicini, con un grande sforzo di solidarietà, centinaia di volontari da tutti in Italia, dalla Francia, dal Belgio, dalla Slovenia, dalla Slovacchia, e ho potuto dire loro “non siete soli, l’Europa è con voi”.

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, interviene alla Biennale di Venezia dove è il giorno del progetto New European Bauhaus sull’architettura, ma dopo aver elogiato “la perla mondiale di Venezia”, il pensiero torna ancora all’Emilia-Romagna, visitata ieri in elicottero con la premier Giorgia Meloni.

“E’ importante supportare la regione nella ricostruzione – spiega Von der Leyen – Il piano NextGen fortunatamente ha 6 miliardi per l’Italia per ridurre il rischio idrogeologico, per intervenire sul bacino del Po: sono convinta che dobbiamo fare della natura il nostro sforzo altrimenti non potremo mai sconfiggere i cambiamenti climatici”.

La presidente della Commissione sottolinea “i danni che gli uomini hanno fatto alla natura, che sono molto visibili anche qui a Venezia: non possiamo rassegnarci al ‘worst case scenario’ ma possiamo fare di tutto per ridurre l’impatto del cambiamenti climatico e i suoi danni, ed è per questo che sono qui. Dobbiamo ridurre le emissioni che produciamo quando costruiamo. Possiamo farcela, usando innovazione, materiali puliti, per proteggere il pianeta. E questo è il progetto di progetto New European Bauhaus”.



