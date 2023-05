Fiscalía cita a Boluarte para declarar por las muertes en protestas en Perú

LIMA – La Fiscalía de Perú citó para el próximo 31 de mayo a la presidenta Dina Boluarte para que declare sobre las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales, que estallaron en el país tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo, luego que intentara un auto golpe de Estado.

En las protestas que comenzaron en diciembre pasado contra la presidenta interina Boluarte y el Congreso, fallecieron al menos 67 personas, de las cuales unas 50 en enfrentamientos con agentes del orden, en medio de señalamientos de abusos policiales por parte de organismos de derechos humanos.

La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

El abogado de la presidenta, Joseph Campos, rechazó las acusaciones y afirmó que “no tiene sentido la participación de la presidenta por genocidio”,

“De ninguna manera hay genocidio y la responsabilidad política no existe porque las instrucciones fueron específicas y desarrolladas de acuerdo a ley”, dijo a medios locales.

No obstante indicó que esperan «con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración». «Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad», señaló.

En un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que un uso excesivo de la fuerza frente a manifestantes causó un alto número de muertos y heridos por “impactos de armas de fuego”.

“Hubo violaciones de derechos humanos graves (…) y muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, indicó el organismo.

De su lado, Human Right Watch, acusó al ejército y a la policía del Perú de ser “responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″.

