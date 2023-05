Coppa Libertadores: tutto pronto per i quarti di finale

CARACAS – Dopo tre giorni di futsal non stop si chiude la fase a gironi della Coppa Libertadores e già conosciamo le otto protagonista dei quarti di finale. Dopo la giornata di ieri hanno timbrato il biglietto d’ingresso nel G8 Barracas Central, Cascavel, Panta Walon, Peñarol e Societá Sportiva Bocca. Il giorno prima si erano accomodati sulle poltrone della festa degli otto: Centauros de Caracas, Cerro Porteño e Jonville.

La terza giornata é iniziata con la vittoria 5-1 del Cascavel sul Cerro Porteño e così si qualifica per i quarti di finale della Coppa Libertadores Futsal. Con questo successo i campioni in carica chiudono in cima alla classifica del gruppo A con 7 punti, mentre i paraguaiani scivolano al 2º posto, ma hanno un posto tra le migliori 8.

Niente da fare per i Tigres, arriva la terza sconfitta in altrettante gare disputate in questa fase a gironi: 2-3 con il Panta Walon. Con questo risultato la formazione venezuelana saluta la manifestazione, dovrá accontentarsi di disputare i playoff per il 9º e 12º posto. Mentre i peruviani sono riusciti ad approdare alla seguente fase come migliore terza.

Le reti della formazione peruviana sono state segnate Xavier Tavera e Leanderson Carneiro (doppietta). Mentre per i Tigres hanno intonato il sacro grito del gol Michael Gelvez e Wilmer Cabarcas.

Spettacolare 2-2 tra Joinville e Barracas Central. I brasiliani avevano assicurato un posto tra le migliori 8 al termine della seconda giornata, mentre gli argentini si sono qualificati grazie a questo risultato. Per i biancorossi sono andati a segno Biagio Russo (a segno per seconda giornata consecutiva) e Gabriel Ramírez, mentre per il Joinville c’é stata la doppietta di Eder Fermino.

Festival del gol tra i Fantasmas Morales Moralito e Real Antioquia (3-3), questo risultato ha eliminato entrambe le formazioni. Per i boliviani sono andati a segno Roberto Guerrero, Nicolás Vásquez e Cristian Jiménez. Mentre per i “cafeteros” hanno lasciato il segno Cristian Arganfo, Yovan Cardenas e Juan Uribe.

Pareggio a reti inviolate tra Centauros e Peñarol: i venezuelani avevano giá un posto nel G8, mentre i “carboneros” lo hanno conquistato grazie a questo risultato. Infine il Bocca ha centrato la qualificazione battendo per 2-4 il Deportes Recoleta.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)