Coppa Libertadores, Peñarol: venezuelano “Chavela” Vidal spera di rientrare nei quarti

CARACAS. – Uno dei giocatori più attesi nella prima fase della Coppa Libertadores Futsal era il venezuelano Jesús “Chavela” Vidal, in forza agli uruguaiani del Peñarol. Il calciatore della Vinotinto é in dubbio per la seconda fase della massima competizione continentale per club a causa di un infortunio.

Nella sfida di lunedì, pareggiata 1-1 con il Deportes Recoleta, é stato l’autore del gol del pari, che ha permesso ai “carboneros” di approdare alla fase ad eliminazione diretta. Un movimento brusco al momento di andare a segno ha prodotto una distorsione in una delle sue gambe.

“Chavela” é noto tra la nostra collettivitá per aver giocato con la Roma nella Coppa Navidad del Centro Social Italiano Venezolano di Guanare. A questo vanno aggiunte l’esperienza nel mondiale disputato in Lituania con la Vinotinto e quella con la Fortitudo Pomezia con cui ha vinto la Coppa Italia dopo aver battuto in finale l’Hellas Verona. In Venezuela ha difeso le maglie di diverse squadre prima nella Liga Superior di Futsal e poi nella Liga Futve Sala 1.

Il Peñarol affronterá domani i brasiliani del Cascavel. La sfida contro i campioni in carica della manifestazione é in programma alle 12:00 (ora di Caracas). In caso di passaggio del turno affronterá la vincente del match Barracas Central – Societá Sportiva Bocca (fischio d’inizio alle 16:00).

Completeranno il quadro dei quarti di finale: Joinville – Panta Walon (calcio d’inizio alle 14:00) e Centauros de Caracas – Cerro Porteño (alle 18:00).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)