Ucraina, il Kiev Independent conferma la caduta di Bakhmut

MADRID. – Questa volta sono gli stessi media ucraini che sembrano mettere la parola fine alla battaglia di Bakhmut. Secondo il Kiev Independent, che riporta le testimonianze degli stessi soldati ucraini, ormai l’intero perimetro urbano della città martire, teatro di mesi di combattimenti e ridotta a un cumulo di macerie, sarebbe ormai in mano russa. La resistenza delle forze difensive si sta attualmente concentrando nelle aree periferiche.

Le truppe ucraine sono ancora in grado di avvicinarsi alla città, ma a causa dell’artiglieria pesante dell’esercito russo, spostare attrezzature e veicoli nelle posizioni è estremamente complicato. “I contrattacchi ripetuti degli ultimi giorni – scrive la stampa ucraina – alla fine non sono bastati a fermare l’avanzata definitiva della Russia nelle ultime vie della città”.

Scontri a Belgorod: scambio di accuse tra Mosca e Kiev

Come riportato dalla russa Tass, sarebbe stato portato all’attenzione di Putin un tentativo di infiltrazione nella regione di Belgorod da parte di forze ucraine. “Il ministero della Difesa, l’FSB e il servizio di frontiera hanno riferito a Putin di un tentativo da parte di sabotatori ucraini di irrompere nella regione di Belgorod”, commenta il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che aggiunge: “Lo scopo del sabotaggio ucraino nella regione di Belgorod è di distogliere l’attenzione dalla situazione nella direzione di Bakhmut”.

Resta ancora da chiarire il coinvolgimento ucraino nello sconfinamento a Belgorod: i servizi segreti di Kiev, secondo quanto riportato dall’emittente ucraina Hromadske, attribuiscono l’accaduto a dei cittadini russi appartenenti a due gruppi paramilitari, ma senza citare gruppi specifici.

Mykahilo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, ha commentato su Twitter la notizia: “L’unica forza politica trainante in un paese totalitario di viti serrate è sempre un movimento di guerriglia armata. L’Ucraina sta guardando con interesse gli eventi nella regione russa di Belgorod e sta studiando la situazione, ma non c’entra niente. Come sapete, i carri armati vengono venduti in qualsiasi negozio militare russo e i gruppi di guerriglia sotterranei sono composti da cittadini russi”.

Tass, inoltre, ha riportato le dichiarazioni del governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dalle quali si evince che i militari russi stanno respingendo quello che sembrerebbe essere un tentativo di incursione di matrice ucraina. L’azione è stata rivendicata su Twitter dalla Legione “Libertà alla Russia”, che sembrerebbe aver reclamato la paternità dell’incursione. Questo movimento, che si identifica come una milizia anti-Cremlino, avrebbe valicato il confine, toccando gli insediamenti di Kozinka e Grayvoron.

Al riguardo, la Legione ha rilasciato un comunicato sui social che recita: “Siamo russi come voi. Ci distinguiamo solo per il fatto che non abbiamo più voluto giustificare le azioni dei criminali al potere e abbiamo preso le armi per difendere la nostra e la vostra libertà. Ma oggi è tempo che tutti si assumano la responsabilità del proprio futuro. È ora di porre fine alla dittatura del Cremlino”.

La Cei: “Parlare di pace non vuol dire non riconoscere le responsabilità”

“Desidero iniziare questo momento di condivisione da una delle preoccupazioni che Papa Francesco ci ha sempre rappresentato in questi anni, recentemente fino alla commozione: la pace, oggi specialmente in Ucraina con ‘un popolo martoriato’. Gli siamo grati per la sua profezia, così rara oggi, quando parlare di pace sembra evitare di schierarsi o non riconoscere le responsabilità.

La sua voce si fa carico dell’ansia profonda, talvolta inespressa, spesso inascoltata, dei popoli che hanno bisogno della pace. La guerra è una pandemia. Ci coinvolge tutti”, ha detto il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, in apertura della 77esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano.

