Sciopero dei piloti di Air Europa, cancellati voli Spagna-Italia

MADRID — Sciopero in corso, voli cancellati. La protesta messa in atto a partire da oggi da parte dei piloti di Air Europa sta provocando disagi anche per passeggeri interessati alle tratte che la compagnia aerea mette a disposizione per collegare Madrid con gli aeroporti italiani di Roma Fiumicino o Milano Malpensa: dopo che sono stati cancellati quattro voli previsti per oggi su questa rotta, la situazione potrebbe protrarsi anche domani e i prossimi 25, 26, 29 e 30 maggio, così come l’1 e il 2 giugno, prossime date dello sciopero.

In tutto, secondo le agenzie di stampa spagnole, Air Europa ha soppresso preventivamente 14 voli previsti oggi, nella prima giornata di sciopero. E lo stesso dovrebbe avvenire anche domani. In entrambi i casi, tra le tratte cancellati ci sono quelle di andata e ritorno Madrid-Milano e Madrid-Roma.

La compagnia offre ai clienti colpiti dalle cancellazioni dei voli tre alternative: cambiare data del viaggio, cambiare destinazione o chiedere un buono di valore pari all’importo del biglietto già pagato da utilizzare per un successivo acquisto.

Da parte sua, l’associazione di consumatori OCU ricorda che i clienti possono richiedere, oltre al rimborso del biglietto, anche un indennizzo a seconda della lunghezza del volo.

Lo sciopero è stato convocato dal sindacato Sepla per reclamare migliori condizioni salariali e professionali in favore dei piloti.

