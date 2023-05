Calcio venezuelano: vincono Caracas, Metropolitanos e Carabobo

CARACAS – Nell’ultima giornata del girone d’andata della Liga Futve vincono Caracas, Metropolitanos e Carabobo. In uno dei match clou della giornata pareggiano a reti inviolate Deportivo La Guaira e Deportivo Táchira. La capolista, Academia Puerto Cabello ha riposato in questo turno di campionato.

Nella cittá di Maturín, il Caracas porta a casa una vittoria “Monumental” contro il Monagas: 0 – 2 grazie alle reti di Santiago Rodríguez (6’) e l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana (20’). I “Guerreros del Guarapche” hanno chiuso la gara in 10 uomini a causa dell’espulsione di David Guevara (75’).

Con questo risultato i ragazzi di Leonardo González volano a 23 punti e si piazzano al quarto posto della classifica a -11 dal Puerto Cabello. Dal canto loro gli “Orientales” sono noni con 18 punti.

Grazie a un gol spettacolare di Darin Gómez (42’) i Metropolitanos portano a casa un’importante vittoria sul difficile campo de José Antonio Páez, tana del Portuguesa. I “Violetas” sono al quinto posto con 22 punti e si tengono in corsa per una delle poltrone del G4, il “Penta” scivola al sesto posto.

Sul campo del Misael Delgado, il Carabobo fa rispettare il fattore campo e stende l’Estudiantes de Mérida: 2 – 0 con una rete alla Del Piero di Michael Covea (28’) e una rete di Anthon Matos (87’).

L’atteso incontro tra Deportivo La Guaira – Deportivo Táchira finisce a reti inviolate. L’incontro dello stadio Olímpico é stato sospeso per alcuni minuti a causa della presenza di alcune api in campo. I giocatori si sono sdraiati sul rettangolo verde fino a quando non é stata controllata la situazione.

All’UCV fa bene la cura Daniel Sasso: 2 – 0 contro il Rayo Zuliano. A scrivere il proprio nome sul tabellone luminoso ci hanno pensato Luis Blanco (13’) e Luis Martell (18’). Dall’arrivo dell’allenatore italo-venezuelano la squadra “tricolor” ha uno score di una vittoria e un pareggio (0 – 0 con il Carabobo). A questo va aggiunto che non subisce reti da 180 minuti.

Hanno completato la 15esima giornata della Liga Futve: Angostura –Zamora 2 – 1 e Mineros – Hermanos Colmenárez 2 – 2.

La Liga Futve si ferma per un mese, si tornerà in campo nel fine settimana tra il 23 e 25 giugno.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)