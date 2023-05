Copa Libertadores Futsal: 3 – 0 al Deportes Recoleta, inizia con una vittoria il cammino dei Centauros de Caracas

CARACAS. – In questa prima giornata della Coppa Libertadores di Futsal, il Venezuela ha portato a casa una vittoria ed una sconfitta. A regalare la prima gioia alla Liga Futve Sala ci hanno pensato i Centauros de Caracas che hanno superato per 3 – 0 i cileni del Deportes Recoleta.

I Centauros, incitati dai tifosi presenti sugli spalti, hanno sbloccato il risultato al 13esimo grazie a Kevin Briceño. Il 2 – 0 dei padroni di casa é arrivato grazie a Briceño, che dopo aver subito un fallo scambia veloce con Terán e trafigge con un tiro angolato il portiere Favian Suarez. Infine José Ascanio ha approfittato di un rimbalzo del portiere avversario per mandare la palla in rete.

L’altra squadra della Liga Futve Sala, Tigres Futsal Club, é stata battuta per 3 – 1 dal Cascavel Futsal. Va segnalato che i felini sono all’esordio nella massima competizione continentale per club, mentre i brasiliani sono i campioni in carica della manifestazione. L’unico gol dei Tigres é stato griffato da Maikel Torres.

Buona la prima per il Cerro Porteño che ha supera per 3 – 0 il Panta Walon. Vittoria di misura per il Joinville contro i Fantasmas Morales.

Finiscono a reti bianche le sfide Barracas Central – Real Antioquia e Peñarol – Societá Sportiva Bocca.

Oggi, continueranno le ostilitá nella Coppa Libertadores di Futsal, il programma prevede: Panta Walon – Cascavel (10:00), Cerro Porteño – Tigres Futsal (12:00), Real Antioquia – Joinville (14:00), Barracas Central – Fantasmas (16:00), Societá Sportiva Bocca – Centauros de Caracas (18:00) e Peñarol – Deportes Recoleta (20:00). Domani si disputerá la terza ed última giornata della fase a gironi della manifestazione continentale per club.

La Coppa Libertadores di Futsal é iniziata ieri sotto la cupola del Poliedro di Caracas e si estenderà fino a domenica 28 maggio.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)