Settimana omaggio a Franco Battiato organizzata dall’Associazione Siciliani in Spagna

MADRID. – L’Associazione Siciliani in Spagna ha recentemente organizzato una settimana di omaggio al leggendario cantautore italiano Franco Battiato. Egregiamente orchestrata dal presidente Alberto Caltabiano ha riunito i connazionali siciliani e molti amanti della musica italiani e spagnoli, per celebrare l’eredità di uno dei più grandi artisti italiani del nostro tempo.

Franco Battiato, scomparso nel 2021, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana e internazionale. La sua innovativa combinazione di generi musicali, le liriche profonde e una voce unica lo hanno reso un’icona senza tempo. La sua musica spaziava dal pop sperimentale all’elettronica, passando per il rock progressivo e il folk, sempre caratterizzata da una profonda introspezione e una grande sensibilità artistica.

La settimana di omaggio, che ha avuto luogo dall’11 al 18 maggio, è stata un’occasione speciale per ricordare e apprezzare l’eredità musicale, considerata da tutti senza tempo, del grande Battiato. Gli eventi hanno avuto luogo in diverse location di Madrid e hanno riunito sia la comunità siciliana che molti altri connazionali e il pubblico spagnolo, appassionati di musica.

Giovedì 11 è stato presentato il libro di Fabio Zuffanti, intitolato “Segnali di vita. La voce del padrone”, in collaborazione con l’associazione Italia Altrove. Poi sabato 13 sui canali social dell’associazione è andata in onda una interessante intervista a Angelo Privitera, amico e tastierista di Battiato per più di 30 anni, e martedì 16 è stata la volta di Luca Madonia, cantante che nel 2011 partecipò a Sanremo, in coppia con Battiato, classificandosi al quinto posto.

Il culmine della settimana di omaggio è stato un grande incontro tributo, tenutosi presso il ristorante Mena – Apulian food, in collaborazione con il fan club Battiato Hispano, la cui rappresentante, Pilar Mulas Fernández, ha letto vari testi di fans e scrittori di tutta la Spagna. Il pubblico presente ha potuto immergersi nella magia della musica, rivivendo i momenti iconici che hanno caratterizzato la carriera di questo eclettico artista. A conclusione della serata, quiz sulla vita e canzoni di Battiato e come premio confezioni delle siciliane bibite Tomarchio.

L’Associazione Siciliani in Spagna ha dimostrato ancora una volta di essere un importante punto di riferimento per la nostra comunità e in particolare per i siciliani residenti a Madrid, grazie alla costante promozione della cultura, l’arte e la musica italiana. La settimana di omaggio a Franco Battiato è stata un’occasione per riunire numerose persone, creando un ambiente di condivisione e di apprezzamento per la tradizione culturale che ha reso famosa l’Italia nel mondo.