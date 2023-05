Calcio, c’è una squadra italiana in ogni finale europea: non succedeva da 29 anni

MADRID. – L’Inter in Champions League contro il Manchester City, la Roma in Europa League contro il Siviglia, la Fiorentina in Conference League contro il West Ham. La tre giorni di coppe europee si è chiusa con un crescendo inaspettato per il calcio italiano. Ai nerazzurri che hanno staccato il biglietto per Istanbul, si sono aggiunte Roma e Fiorentina che hanno conquistato ognuna un posto in finale.

Pazienti, ordinati ma soprattutto coriacei difensivamente i giallorossi, che in trasferta sul campo del Bayern Leverkusen hanno sfruttato al meglio il successo ottenuto nel match di andata all’Olimpico grazie al gol del giovane Bove: inchiodati sullo 0-0 i tedeschi e seconda finale europea consecutiva per gli uomini di Mourinho, un record per il club.

Rimonta da cardiopalma (3-1) per la Fiorentina, che in Svizzera ha ribaltato la sconfitta per 2-1 subita all’andata ed eliminato il Basilea con un gol di Barak al decimo minuto di recupero del secondo tempo supplementare. Gara sospesa per circa 8 minuti proprio prima della rete per un malore occorso a un tifoso viola sugli spalti.

Come nel 1993-94

Come dicevamo, sono quindi tre i club italiani nelle finali delle tre competizioni calcistiche europee, forse un po’ a sorpresa rispetto ai pronostici di inizio stagione. Un risultato dunque inaspettato, a distanza siderale dall’ultima stagione in cui si verificò una simile circostanza.

Considerando l’ormai defunta Coppa delle Coppe (disputata dal 1960 al 1999) al posto dell’attuale Conference League, bisogna andare indietro di 29 anni, fino alla stagione 1993-94 per ritrovare tre italiane in tre finali. Il Milan era in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, Inter in finale di Coppa Uefa contro il Salisburgo e il Parma in finale di Coppa delle Coppe contro l’Arsenal.

Trionfarono Milan e Inter, il Parma purtroppo fu sconfitto. Nella storia, anche in altre tre occasioni le italiane “occuparono” tutte le finali europee: nel 1988-89 (Milan, Napoli e Sampdoria), nel 1989-90 (Milan, Juventus e Fiorentina avversarie in Coppa Uefa e Sampdoria) e nel 1992-93 (Milan, Juve e Parma).

