Campagna elettorale, Sánchez torna a Valencia e Feijóo va in Andalusia

MADRID — Valencia, Siviglia, Cordova, Barcellona, Saragozza, Guadalajara, Ciudad Real. La campagna elettorale per le amministrative e le comunali previste il 28 maggio in Spagna entra sempre più nel vivo, con l’ultimo weekend di comizi e altri eventi politici in programma prima di quello in cui si andrà alle urne. Tutti i principali leader di partito saranno impegnati in prima persona, cercando di concentrare i loro sforzi su piazze strategiche per le loro formazioni.

Il premier e leader socialista Pedro Sánchez, ad esempio, è atteso domani a Valencia, città a cui farà visita per la terza volta in questa campagna, fa notare l’agenzia di stampa Efe. La Comunità autonoma valenciana, del resto, è una delle regioni considerate cruciali in questa tornata, essendo anche una delle più disputate tra centrosinistra e centrodestra secondo i sondaggi. Diversi analisti considerano che la vittoria in questa piazza può dare indizi importanti su chi potrà essere in vantaggio in vista delle prossime elezioni generali.

Al momento, non è stato ufficializzato un eventuale programma del primo ministro per domenica.

Il leader popolare Alberto Núñez Feijóo, d’altro canto, ha in programma visite a Siviglia e Cordoba: si tratta delle sue prime tappe in Andalusia in questa campagna, dopo essersi concentrato sinora principalmente sul nord del Paese. Domenica, secondo quanto anticipato da media locali, il capo dell’opposizione si recherà invece a Valencia.

Sarà di ritorno a Barcellona la vicepremier Yolanda Díaz, che dopo aver lanciato il nuovo progetto Sumar per le generali ora è impegnata ad appoggiare diverse candidatura di sinistra: nella città catalana, il suo sostegno sarà in favore della sindaca uscente Ada Colau.

Il numero uno degli ultraconservatori di Vox, Santiago Abascal, ha in agenda nel weekend comizi in Castiglia La Mancia, nello specifico a Guadalajara sabato e a Ciudad Real domenica.

La ministra dei Diritti sociali e segretaria generale di Podemos sarà impegnata sabato a Saragozza e domenica a Madrid.

