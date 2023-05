Lotta intensa contro un vasto incendio in Estremadura

MADRID — Lotta intensa contro il fuoco nella comarca de Las Hurdes. L’area della provincia spagnola di Cáceres (Estremadura) già colpita da un grave incendio l’estate scorsa è ora minacciata da un altro rogo particolarmente allarmante, contro il quale sono stati mobilitati centinaia tra pompieri, militari e altri operatori. In meno di 48 ore, le fiamme hanno bruciato oltre 8.500 ettari di terreno. Circa 700 persone sono state evacuate dalla zona.

I sentori del fatto che si trattasse di un’emergenza seria erano già arrivati ieri, tra altre cose anche con un messaggio del premier Pedro Sánchez sui social. “Seguo da molto vicino l’evoluzione del rogo”, ha twittato nel pomeriggio, “invito alla massima precauzione”. Le fiamme hanno iniziato a svilupparsi inizialmente all’interno del comune di Pinofranqueado, addentrandosi poi nella Valle del Árrago ed estendendosi anche nella vicina Sierra de Gata.

Il rogo è particolarmente alimentato dalle forti raffiche di vento che stanno colpendo la zona. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti dal terreno, riportati da diversi media in base ai report dei responsabili antincendio dislocati sul posto, inducono a un moderato ottimismo. “Le prospettive di evoluzione non sono così negative come nelle ultime 36 ore”, si legge in un tweet dell’assessorato all’Agricoltura dell’Estremadura.

La risposta in termini di dispiegamento di uomini e mezzi per contrastare le fiamme è stata ingente. “Ringrazio i 500 professionisti che stanno lottando contro il fuoco”, ha affermato il governatore dell’Estremadura Guillermo Fernández Vara.

La preoccupazione per l’incendio in questione ha tuttavia portato sia Fernández Vara stesso sia Sánchez, entrambi esponenti del Partito Socialista, a cancellare impegni elettorali previsti oggi in Estremadura. “È il momento di concentrarsi sull’estinzione dell’incendio e l’assistenza agli abitanti della zona, che sono le priorità”, ha sostenuto.

Redazione Madrid