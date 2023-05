Calcio venezuelano: La Guaira-Táchira e Monagas-Caracas i big match dell’ultima giornata del girone d’andata

CARACAS. – La Liga Futve si appresta a compiere il giro di boa con le partite della 15ª giornata in programma tra domani e domenica. In questo turno riposerá la capolista Academia Puerto Cabello, ma ci regalerá due sfide di cartello come: Deportivo La Guaira – Deportivo Táchira e Monagas – Caracas.

Sabato, alle 16:00 si accenderanno i riflettori dello stadio Olímpico per la sfida che metterá a confronto la sesta in classifica contro la seconda: La Guaira (a quota 19 punti) ospiterá il Táchira (con 25). La formazione allenata da Kike García non vuole perdere terreno nella corsa per una poltrona nel G4, mentre i ragazzi dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó vogliono approfittare del turno di riposo dell’Accademia Puerto Cabello per accorciare il distacco con la vetta.

Quello di sabato sará il 33º confronto tra “naranjas” e “aurinegros” con un bilancio di 14 vittorie per il Táchira e 11 per il Deportivo La Guaira. In 7 occasioni hanno pareggiato, tre di questi sono arrivati nelle ultime 4 gare disputate.

Sabato nel Monumental di Maturín si sfideranno Monagas – Caracas: fischio d’inizio alle 18:15. I “Guerreros del Guarapiche” sono ottavi a quota 18 punti, mentre i “Rojos del Ávila” sono quinti con 20.

Sono 55 i precedenti tra “orientales” e “capitalinos” con l’ago della bilancia che pende dalla parte del Caracas con 36 vittorie contro le 7 del Monagas. In 12 occasioni il segno “X” ha fatto da padrone.

La giornata inizierá domani con le sfide: UCV – Rayo Zuliano (alle 17:00, stadio Olímpico) e Angostura – Zamora (alle 19:15, stadio Ricardo Tulio Maya).

Sabato, oltre ai due match clou ci sará la sfida Portuguesa – Metropolitanos (alle 20:30, stadio José Antonio Páez).

La giornata si completerá domenica con: Carabobo – Estudiantes de Mérida (alle 16:00, stadio Misael Delgado) e Mineros de Guayana – Hermanos Colmenárez (alle 18:15, stadio Cachamay).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)