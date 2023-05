Ultimi sondaggi: Ayuso a un passo dall’assoluta, Almeida può ripetere

MADRID — Isabel Díaz Ayuso a un passo dalla maggioranza assoluta nell’Assemblea di Madrid. José Luis Martínez Almeida con possibilità di ripetere come sindaco della capitale, anche se con necessità di appoggiarsi su Vox. Popolari con il governo alla portata anche nella Comunità Valenciana. Dagli ultimi sondaggi pubblicati in Spagna arrivano notizie favorevoli per il centrodestra per quanto riguarda piazze potenzialmente decisive in lizza alle prossime amministrative e comunali del 28 maggio. Anche se, negli ultimi due casi, il centrosinistra non appare spacciato.

Il rilevamento sulla Comunità di Madrid è stato realizzato da Simple Lógica e pubblicato da eldiario.es: secondo questo lavoro, Ayuso e il suo Partito Popolare otterrebbero tra 65 e 67 seggi, fermandosi a cortissima distanza dalla soglia della maggioranza assoluta, fissata a 68. Un risultato che potrebbe quindi essere anche migliore rispetto a quello ottenuto due anni fa, quando l’attuale governatrice conquistò 65 scranni.

Mentre Ayuso sale, gli ultraconservatori di Vox passerebbero da 13 a 10-12 seggi. Quasi invariati, invece, i risultati del centrosinistra, che nel 2021 ottennero 58 seggi tra Más Madrid (24), Partito Socialista (24) e Podemos (10), mentre ora sarebbero 27 nel caso della formazione di Mónica García, 23-24 per quella guidata da Juan Lobato e 7-8 per quella di Alejandra Jacinto.

Situazione leggermente diversa per quanto riguarda il comune di Madrid, secondo un sondaggio di Sigma Dos per El Mundo. Il popolare Almeida potrebbe sì ripetere come primo cittadino, ma fermandosi a tre-quattro consiglieri dalla somma di 29 necessaria per potersi assicurare il controllo del Consiglio comunale da solo.

Pur ottenendo un importante miglioramento del risultato di quattro anni fa (dal 24,4% al 41,9%), strappando con ogni probabilità a Ciudadanos tutti i suoi 11 seggi attuali — con la conseguente estinzione politica del partito liberale dal principale nucleo di potere politico istituzionale della città —, Almeida avrebbe però bisogno di un sostegno da Vox: gli ultraconservatori passerebbero da 4 a 5-6 consiglieri.

In questo caso, le formazioni della sinistra non sarebbero distanti dal blocco di centrodestra: a Más Madrid potrebbero andare 11-12 consiglieri, al PSOE altrettanti e a Unidas Podemos 3. Alla fine dei conti, potrebbero quindi ripetere il risultato del 2019 in termini di scranni, anche se allora Unidas Podemos era rimasta fuori dal Consiglio comunale.

Sempre Sigma Dos, questa volta per Las Provincias, dà il centrodestra in vantaggio nella disputatissima piazza della Comunità Valenciana: in questo caso, al PP andrebbero 35 seggi e a Vox 15, sufficienti per raggiungere la soglia della maggioranza assoluta fissata a 50. Le formazioni del centrosinistra (Partito Socialista, Compromís e Podemos) si fermerebbero complessivamente a 49 seggi.

Un altro sondaggio su questa regione, realizzato da Sociométrica e pubblicato da Vozpópuli, indica un pronostico simile, anche se con il centrodestra a 51 seggi (con il PP a 34 e Vox a 17) e la sinistra, in totale, a 48.

Un rilevamento della stessa società pubblicato da El Español attribuisce poi la vittoria al Partito Socialista nel comune di Barcellona, con lieve vantaggio su Junts e su Barcelona en Comú.

Tutti questi sondaggi sono stati raccolti dal portale Electomanía.

Redazione Madrid