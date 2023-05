Il venezuelano Rafael Dudamel allenerá i messicani del Necaxa

CARACAS – I messicani del Necaxa hanno annunciato che il venezuelano Rafael Dudamel è stato scelto come nuovo allenatore per affrontare il Torneo Apertura 2023, che prenderá il via nel mese di luglio. “Los Electricistas”, che in questo 2023 festeggiano il loro centenario, hanno fatto conoscere la notizia dell’approdo del mister venezuelano sui loro social.

“Conosciamo bene le esigenze del calcio messicano e quello che desideriamo é iniziare a lavorare al piú presto” ha dichiarato il mister nato 50 anni fa a San Felipe in un comunicato stampa del Necaxa.

L’ultima formazione allenata da Dudamel é stato il Deportivo Cali. Il venezuelano é rimasto alla guida degli “Azucareros” per 55 gare durante le quali ha collezionato 18 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Con il Cali ha vinto lo scudetto nel 2021.

In precedenza, Dudamel ha allenato club come Universidad de Chile, Atlético Mineiro, la Vinotinto Under 17, la Vinotinto Under 20 (vice-campione del mondo) e la Vinotinto maggiore. A livello di club, in Venezuela aveva allenato l’Estudiantes de Mérida e il Deportivo Lara.

Nel Necaxa prenderá il posto dell’argentino Andrés Lillino che ha lasciato la squadra all’ultimo posto con un magro bottino di tre vittorie, cinque pareggi e 9 sconfitte.

“Sappiamo che sará cuestione di tempo, dedicazione e molta costanza. Pero con lo sforzo della direttiva costruiremo una squadra con la quale sono sicuro che regaleremo molte gioie ai nostri tifosi. Arrivare al Necaxa é un privilegio ed un onore per la storia che ha alle sue spalle e questo ci genera una grossa respondabilitá” confessa Rafael Dudamel.

Gli “Electricistas” hanno vinto in tre occasioni il campionato messicano, quattro volte la Coppa MX, due volte trofeo di “Campeón de Campeones”. A questi trofeo si aggiunge la Coppa dei Campioni della CONCACAF.

Il Necaxa é entrato nella cultura popolare grazie alla sitcom “El Chavo del 8”, in questa nota serie il personaggio Don Ramón, interpretato da Ramón Valdés, era tifosissimo degli “Electricos”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)