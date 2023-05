L’Ue decide sulle prossime elezioni europee: al voto dal 6 al 9 giugno 2024

MADRID. – “L’Unione europea è in continua evoluzione. Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo cambiare con esso. Abbiamo bisogno di una riforma. Non possiamo avere paura del cambiamento, dobbiamo abbracciarlo mentre continuiamo ad ascoltare, continuare a spiegare e continuare a fornire.

Incoraggio tutti a ritrovare il senso di speranza e di possibilità che l’Unione europea offre. Per votare. Non lasciare che qualcun altro scelga per te. Partecipa al più grande esercizio democratico in Europa”.

Così la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, a seguito della conferma da parte degli ambasciatori dell’UE presso il Consiglio di fissare dal 6 al 9 giugno 2024 le date per le prossime elezioni del Parlamento europeo.

Le procedure di determinazione della data elettorale

La decisione sarà ora finalizzata al prossimo Consiglio, che si terrà probabilmente già il 22-23 maggio. Le procedure di determinazione della data elettorale europea sono fissate nell’Atto Elettorale del 1976, che prevede che le elezioni del Parlamento europeo si tengano in uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica successiva.

L’Atto Elettorale prevede che le date di default corrispondano a quelle delle prime elezioni del Parlamento europeo (7-10 giugno 1979), che per il 2024 si tradurrebbe nel 6-9 giugno. Se risulta impossibile tenere le elezioni nelle date di default, il Consiglio può stabilire un periodo alternativo (all’unanimità e consultato il Pe).

Per le elezioni 2024, il Parlamento europeo ha richiesto di anticipare le elezioni al 23-26 maggio, ma non è stato possibile trovare un accordo unanime sulla proposta del Pe né su possibili date alternative a quella naturale del 6-9 giugno.