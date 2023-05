Calcio, l’Inter vince ancora e torna in finale di Champions League dopo 13 anni

MADRID. – Alla fine l’ha spuntata l’Inter. I nerazzurri hanno battuto ancora il Milan, tornando così in finale di Champions League a tredici anni dall’ultima volta. Ieri, a San Siro, il secondo derby di semifinale è finito 1-0 grazie al guizzo di Lautaro Martinez nella ripresa che ha regalato a Simone Inzaghi la seconda vittoria contro i rossoneri, già battuti 2-0 nel match d’andata. Per l’Inter sarà la sesta finale della storia: a Istanbul sfiderà la vincente di Manchester City-Real Madrid, che si gioca stasera.

Avvio frizzante

L’impresa non è facile per gli uomini di Pioli, costretti a recuperare due gol ma che per la gara ritrovano la stella Leao. Avvio frizzante: Hernandez è pericoloso con un sinistro che termina alto con Onana sorpreso. L’ex portiere dell’Ajax, invece, è reattivo all’11’ sul piattone destro di Diaz, pescato alla grande da Tonali: un’ottima occasione che i rossoneri non riescono a sfruttare. Ha uno spunto dei suoi anche Leao, che sulla sinistra va via a Darmian ma entrato in area calcia fuori in diagonale.

I nerazzurri, comunque, non stanno a guardare e a pochi minuti dall’intervallo Maignan è formidabile sul colpo di testa di Dzeko, pescato dalla punizione dell’ex Calhanoglu. Ci prova anche il capitano, Martínez, che di sinistro non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Prima dell’intervallo Inzaghi perde per infortunio Mkhitaryan: al posto dell’ex giocatore della Roma, a segno sei giorni fa, entra il croato Brozovic.

La sblocca il “Toro”

Nella ripresa le emozioni fluiscono con il contagocce. Pioli è costretto a sostituire il difensore tedesco Thiaw, anche lui vittima di problemi fisici: al suo posto entra il francese Kalulu. Dall’altra parte Inzaghi richiama Dzeko e Dimarco, inserendo Lukaku e Gosens. La gara si sblocca a poco più di un quarto d’ora dalla fine. Lukaku, in area del Milan, protegge il pallone e lo scarica su Martínez, il “Toro” se lo porta sul sinistro e sorprende Maignan sul primo palo. E’ il suo 99esimo gol con la maglia dell’Inter.

I minuti finale sono accadamia: per il Milan è troppo grande lo scoglio delle tre reti per sperare nei supplementari. Per il popolo nerazzurro è festa grande, si torna in finale di Champions League dopo il trionfo del Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco nel 2010, l’anno del Triplete. E arriva la rivincita contro il Milan – che non riesce a tornare in finale dopo 16 anni – dopo la semifinale del 2003. Tra i nerazzurri e la coppa, nella notte di Istanbul, resta solo una tra Manchester City o il Real Madrid.

